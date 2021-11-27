В Україні побільшало випадків домашнього насильства

З початку цього року до поліції надійшло 267 тисяч заяв про домашнє насильство

З початку цього року до поліції надійшло 267 тисяч заяв про домашнє насильство. Це на 53% більше, ніж за аналогічний період у 2020 році. Про це повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Домашнє насильство може стосуватися кожного: жінок, чоловіків, дітей, батьків, а також людей похилого віку, мати різні форми та прояви», – зазначив Монастирський.

За його словами, якщо дитина зазнає насильства в родині, вона несе його в садок і школу, на вулицю та до однолітків. Виростає з ним і транслює вже в дорослому житті. Далі насильство набуває суспільних масштабів.

Урядовець заявив, що правоохоронці працюють над розв'язанням цієї проблеми комплексно: співпрацюють з міжнародними партнерами, громадськими організаціями та депутатським корпусом.

Основним інструментом подолання домашнього насильства, на переконання Монастирського, є якнайширше інформування про його причини й наслідки, а також про шляхи уникнення та протидії.

Нині в 67 містах України діють 86 спеціалізованих мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства. Там, де їх поки немає, залучаються інші підрозділи поліції. Також МВС активно працює над пілотним проєктом «Вихователь безпеки», який передбачає, зокрема, запобігання та фахове реагування на насильство в школах. Міністр додав, що в Києві відкрили спеціальну просвітницьку виставку з протидії домашньому насильству «Річ у тім 2.0».

Міністр наголосив, що йдеться не про разову акцію, а про складову масштабної загальнонаціональної кампанії. В її рамках регіональні команди поліції разом із місцевою владою проводять цілу низку просвітницьких заходів.

Нагадаємо, поліція склала адміністративні матеріали за фактом булінгу в одній зі шкіл Обухова.