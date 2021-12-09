Поскаржитись на домашнє насильство тепер можна онлайн: куди звертатись

В Україні цього року побільшало випадків домашнього насильства

В Україні запустили сайт державної «гарячої лінії» 15-47, на якому онлайн можна повідомити про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Про це повідомила пресслужба Офісу віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Там зазначили, що завдяки роботі сайту постраждалі від домашнього насильства зможуть в режимі онлайн подати анонімну скаргу про правопорушення, коротко сформувати інформацію про правопорушення для правоохоронних органів, а також відстежити чинний статус і хід розгляду звернення за номером повідомлення в особистому кабінеті.

Крім того, на сайті можна отримати ключову інформацію про проблему домашнього насильства, зокрема щодо алгоритму протидії. Також доступна інтерактивна карта, що дозволяє отримати інформацію про кількість звернень, якi були передані до органів виконавчої влади та кількості наданих консультацій жертвам домашнього насильства.

Зазначимо, урядова «гаряча лінія» 15-47 працює цілодобово. Вона опрацьовує та реєструє звернення щодо торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству щодо дітей або про загрозу вчинення такого насильства.

На «гарячій лінії» надаються безкоштовні конфіденційні інформаційні, психологічні та юридичні консультації.

Куди ще можна звернутися у випадку домашнього насильства:

102 – Національна поліція України;

15-47 – урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства;

116-123 або 0 800 500 335 – «Ла Страда»;

772 або 0 800 500 225 – Національна дитяча гаряча лінія;

мобільні бригади Міністерства соціальної політики в регіонах;

денні центри UNFPA;

@police_helpbot – чат-бот у Telegram від МВС.

На сайті «Розірви коло» ви знайдете інформацію, як розпізнати насильство та захистити себе.

За 2020 рік за домашнє насильство в Україні засудили 921 людину. У 2019-му вироків було вчетверо менше – 225.

Нині в 67 містах України діють 86 спеціалізованих мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства.

За даними Національної соціальної сервісної служби України, за минулий рік органи та установи, що протидіють домашньому насильству, зафіксували понад 211 тисяч звернень щодо насильства в сім'ї. Зокрема, 180 921 звернення надійшло від жінок, понад 27 тисяч – від чоловіків та 2,7 тис. – від дітей.

Як повідомлялося, з початку 2021 року понад 20 тис. киян стали жертвами домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.

За даними МВС цього року в Україні побільшало випадків домашнього насильства.

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