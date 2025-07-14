Екскерівник «Київзеленбуду» затриманий за підозрою у розтраті майже 350 тис. грн: деталі справи

Підозрюваний підписав акти виконаних робіт, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації

Прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників КО «Київзеленбуд» у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. грн, виділених на реконструкцію парку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратутри.

Слідчими прокуратури встановлено, що підозрюваний підписав акти виконаних робіт, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації на виконання ремонту парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі.

«Внаслідок цього бюджету міста Києва було заподіяно шкоду на суму майже 350 тис. грн – саме стільки комунальне об’єднання переплатило за проєктні роботи», – повідомили у прокуратурі.

Посадовця затримано у порядку ст. 208 КК України.

За даними прокуратури, дії затриманого кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме як розтрата чужого майна, вчинена шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва колишньому директору комунального підприємства повідомлено про підозру у службовій недбалості, а керівнику підрядної організації – у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання ґрунтосуміші для КП УЗН Солом’янського району міста Києва. Слідством встановлено, що комунальне підприємство та підрядна організація уклали договір на постачання ґрунтосуміші. На підставі актів приймання виконаних робіт підприємству були перераховані гроші зі столичного бюджету.

Раніше повідомлялося, що кількість підозрюваних у корупційній справі щодо керівництва комунального об'єднання «Київзеленбуд» зросла до дев’яти. До вже існуючого списку додалися керівник одного з комунальних підприємств столиці та ще один підрядник.