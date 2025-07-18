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Ремонт відділення невідкладної допомоги. Бюро економічної безпеки у Києві упередило розтрату 45 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ремонт відділення невідкладної допомоги. Бюро економічної безпеки у Києві упередило розтрату 45 млн грн
Тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги був оголошений однією зі столичних лікарень
фото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Аналітики БЕБ відправили на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушення у тендері вартістю 45 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки України

За словами аналітиків Бюро, йдеться про тендер на капітальний ремонт відділення невідкладної допомоги, оголошений однією зі столичних лікарень. Під час аналізу документації фахівці Бюро виявили низку порушень, що стосувалися єдиного учасника закупівлі. 

«Зокрема у компанії були відсутні дозвільні документи, необхідна матеріально-технічна база, працівники відповідної кваліфікації та досвід виконання аналогічних робіт», – повідомили у Бюро.

Аналітики відправили на адресу замовника рекомендаційний лист із виявленими ризиками, в результаті лікарня відхилила пропозицію згаданого учасника.

Наголошується, що таким чином співробітники територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві упередили розтрату 45 млн грн з місцевого бюджету.

Нагадаємо, Аналітики столичного Територіального управління Бюро економічної безпеки виявили порушення у тендері одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації на 160 млн грн. Зокрема, у компанії, що виграла тендер на проведення ремонту столичного крематорію, не було матеріально-технічної бази та досвіду виконання аналогічних робіт. Крім того, підприємство завищило ціни на матеріали для ремонту на майже 30 млн грн. 

Раніше повідомлялося, що ремонт відділення невідкладної допомогиКабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.  Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати кандидатуру Олександра Цивінського. Раніше уряд відхилив пропозицію про його призначення.

До слова, нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко вважає, що відмова уряду призначили обраного голову БЕБ відповідала законам і нормативно-правовим актам. 

Теги: Київ лікар тендер Бюро економічної безпеки України держзакупівлі

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