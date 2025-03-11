У одній з військових частин Києва викрито схему розкрадання п'яти тонн пального

Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику служби логістики однієї з військових частин Києва, який спільно з іншими військовослужбовцями викрадав пальне частини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань.

За місцем проживання та служби фігуранта працівники ДБР провели обшуки, під час яких було вилучено документи, техніку та готівку фото: Державне бюро розслідувань/Telegram

Слідчі ДБР встановили, що посадовець разом зі спільниками вносив завищені показники витрат до шляхових листів, тим самим створював залишки пального. Це пальне зберігалося у спеціальному гаражі, розташованому поруч із військовою частиною, і за нагоди збувалося довіреним покупцям.

«За такою схемою з вересня 2024 року по березень 2025 року з військової частини було викрадено 3 тис. літрів дизпалива та 2 тис. літрів бензину. Загальна сума завданих державі збитків перевищує щонайменше 300 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

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За місцем проживання та служби фігуранта працівники ДБР провели обшуки, під час яких було вилучено документи , техніку та готівку фото: Державне бюро розслідувань/Telegram

За місцем проживання та служби фігуранта працівники ДБР провели обшуки, під час яких було вилучено документи, техніку та готівку – $63,3 тис. та 5,3 тис. євро.

«Слідство триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб», – повідомили у ДБР.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем, яка організувала викрадення дизельного пального та мастильних матеріалів в одній з військових частин Рівненської області. Зазначається, що військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних сил України у паливі та мастильних матеріалах.