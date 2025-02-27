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Вкрали у ЗСУ тонни дизпалива. ДБР викрило злочинну схему у військовій частині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вкрали у ЗСУ тонни дизпалива. ДБР викрило злочинну схему у військовій частині
Злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ, зазначають у ДБР
фото: ДБР

З листопада 2024 року по січень 2025 року правоохоронці задокументували близько 20 епізодів викрадення дизельного пального

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем, яка організувала викрадення дизельного пального та мастильних матеріалів в одній з військових частин Рівненської області. Про це повідомляє «Главком» із посилання на ДБР, Офіс генпрокурора.

Зазначається, що військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних сил України у паливі та мастильних матеріалах.

За даними слідства, до злочинної організації входили начальник складу та троє військовослужбовців однієї із військових частин на Рівненщині, а також підприємець. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки зловмисники продавали через приватних підприємців.

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Працівники ДБР під час спецоперації затримали п’ятьох фігурантів
фото: ДБР, Офіс генпрокурора

За оперативною інформацією, злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ, зазначають у ДБР.

Лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року правоохоронці задокументували близько 20 епізодів викрадення та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тис. літрів ринковою вартістю 1,2 млн грн.

Працівники ДБР під час спецоперації затримали п’ятьох фігурантів. Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем.

Вирішується питання щодо скерування до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, двоє посадовці командування одного з родів військ ЗСУ отримали підозру в організації незаконної схеми оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП Києва і Волинської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Також стало відомо, що у лютому цього року за хабарництво затрималивиконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації. Він організував оборудку і за гроші допомагав уникнути мобілізації працівникам підприємств, яким не продовжили бронь.

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Теги: Офіс Генерального прокурора прокурор викрадення пальне ДБР

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