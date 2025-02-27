Вкрали у ЗСУ тонни дизпалива. ДБР викрило злочинну схему у військовій частині
З листопада 2024 року по січень 2025 року правоохоронці задокументували близько 20 епізодів викрадення дизельного пального
Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем, яка організувала викрадення дизельного пального та мастильних матеріалів в одній з військових частин Рівненської області. Про це повідомляє «Главком» із посилання на ДБР, Офіс генпрокурора.
Зазначається, що військова частина, в якій служать учасники оборудки, відповідала за розподіл приблизно 10% від потреб Збройних сил України у паливі та мастильних матеріалах.
За даними слідства, до злочинної організації входили начальник складу та троє військовослужбовців однієї із військових частин на Рівненщині, а також підприємець. Вони завищували обсяги розподіленого пального та мастильних матеріалів. Отримані таким чином надлишки зловмисники продавали через приватних підприємців.
За оперативною інформацією, злочинна організація викрала понад сотню тонн дизельного пального, яке призначалось для потреб ЗСУ, зазначають у ДБР.
Лише за період з листопада 2024 року по січень 2025 року правоохоронці задокументували близько 20 епізодів викрадення та подальшої реалізації дизельного пального в кількості близько 20 тис. літрів ринковою вартістю 1,2 млн грн.
Працівники ДБР під час спецоперації затримали п’ятьох фігурантів. Їх підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем.
Вирішується питання щодо скерування до суду клопотань про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, двоє посадовці командування одного з родів військ ЗСУ отримали підозру в організації незаконної схеми оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП Києва і Волинської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Також стало відомо, що у лютому цього року за хабарництво затрималивиконувача обов’язків голови Хмельницької районної державної адміністрації. Він організував оборудку і за гроші допомагав уникнути мобілізації працівникам підприємств, яким не продовжили бронь.
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