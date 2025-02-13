Як удари по російських НПЗ вплинули на постачання пального до Криму: дані «Атеш»

Окупанти в Криму почали отримувати менше палива

Російські загарбники перевозять паливо з Новоросійська до окупованого Криму через Керченський міст. Проте за останні тижні частота постачання пального знизилася. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Telegram-каналі.

Зазначається, що партизани весь час ведуть постійне спостереження та відстежують обсяги й графік перевезень палива та військових вантажів держави-агресора.

«Останніми тижнями ми зафіксували зниження частоти підвезення палива. Це пов'язано з постійними та ефективними ударами Сил оборони України по нафтопереробних заводах та базах. Кожен такий удар послаблює економічний та військовий потенціал Росії, ускладнює постачання окупаційних військ та скорочує їх можливості вести загарбницьку війну. І це вже відчувають російські окупанти на полі бою», – йдеться в повідомленні.

В «Атеш» наголосили, що керченський міст є критично важливим елементом логістики окупантів. Саме через нього держава-агресор перекидає паливо, техніку, боєприпаси та живу силу для своїх військ у Криму та на півдні України. Водночас його знищення стане потужним ударом по постачанню армії окупантів, призведе до хаосу в їхній логістиці та прискорить звільнення українських територій.

Нагадаємо, вночі, 11 лютого, в російських містах Енгельс і Саратов Саратовської області, прогриміли вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, причиною стала атака безпілотників.

Зокрема над Енгельсом приблизно близько 4-ї години ранку за місцевим часом прогриміло понад 11 вибухів в стороні місцевого аеродрому. Крім того, було чути звуки автоматної черги.

Губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження «на промисловому підприємстві», проте деталей не повідомив. Як завжди, у РФ заявили, що збили дрони, що атакували. Згодом стало відомо, що спалахнув Саратовський НПЗ.