У Харкові чоловік відмовився показати документи, працівник ТЦК відкрив вогонь

Ніхто не постраждав. Правоохоронці також розслідують обставини пошкодження автомобіля військовозобов'язаного

У Харкові чоловік відмовився показувати документи працівникам ТЦК і патрульним, а після намагався втекти. Працівник ТЦК здійснив кілька пострілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківщини.

Раніше мережею поширилась інформація про те, що співробітники ТЦК нібито стріляли з пістолета та розбили машину чоловіку, бо той відмовився показувати військово-облікові документи.

Повідомлялось, що під час розмови пролунав постріл, після чого водій кинувся тікати і втік дворами. Йшлося, що начебто працівники ТЦК йому розтрощили автівку.

Автомобіль чоловіка, який не надав документи, розтрощили. Триває розслідування скриншот

Згодом з'явилась офіційна інформація про те, що слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом події у Салтівському районі Харкова

Як стало відомо, патрульні, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення ПДР водієм авто Daewoo Lanos. Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили авто.

Надалі на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК предʼявити військово-облікові документи, він не реагував і намагався втекти.

«Під час переслідування порушника один із військовослужбовців ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Ніхто не постраждав. Крім того, встановлюються деталі та обставини пошкодження автомобіля Daewoo Lanos», – додають у поліції.

Правоохоронці проведели огляд місця події та вилучили сліди і речові докази. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

До слова, на вулиці Харкова військовослужбовець місцевого ТЦК штовхнув велосипедиста, через що той впав. Після цього кілька військових, які приїхали на автобусі, забрали постраждалого. В Харкіському ОТЦК та СП розповіли версію подій.