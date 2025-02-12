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Спецоперація «Щур». Стали відомі деталі затримання топпосадовця СБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Спецоперація «Щур». Стали відомі деталі затримання топпосадовця СБУ
Затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних, але і з фінансових мотивів
фото: СБУ

У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі зрадника – зокрема, батько та матір

Служба безпеки України викрила у своїх лавах «топщура», який працював на ФСБ. Зрадником виявився один із посадовців Антитерористичного центру СБУ – керівник Штабу Антитерористичного центру (АТЦ). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ім’я затриманого служба не розголошує. Однак судячи з відкритих джерел, штаб Антитерористичного центру СБУ очолює Дмитро Козюра. Його публічних коментарів щодо звинувачень наразі немає.

Для виявлення та затримання ворожого агента було проведено безпрецедентну за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву «Щур».

«Зрадник уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Ми фактично оточили його з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок «щура» – контакти, спілкування, переписки, буквально «жили» в його телефоні, він постійно перебував під аудіо- та відеоспостереженням. Нейтралізація такого зрадника – без перебільшення – історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і той масштаб шкоди, який він потенційно міг би завдати державній безпеці під час війни. Справа перебувала під моїм особистим контролем, а про розробку та реалізацію спецоперації я доповідав Верховному Головнокомандувачу, президенту України Володимиру Зеленському, який був у курсі всіх деталей», – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Голова спецслужби, який керував затриманням «щура» і входив до оперативно-слідчої групи, окремо підкреслив, що СБУ не тільки викрила агента ФСБ, але й використала його у контррозвідувальній грі: через зрадника Служба безпеки насичувала ворога великим масивом дезінформації.

Також, щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України, фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних.

У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів протиправної діяльності, лише частину з яких СБУ може показати суспільству, зважаючи на законодавчі обмеження та з метою, аби ворог не отримав додаткової інформації.

Спецоперація «Щур». Стали відомі деталі затримання топпосадовця СБУ фото 1
скриншот: СБУ

Загалом ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі: збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. Також РФ цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських Сил безпеки та оборони, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях в Україні, дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави, робота державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року та інша інформація, яка могла бути використана для проведення підривної діяльності проти України.

На телефонах посадовця було знайдено підписки на антиукраїнські телеграм-канали
На телефонах посадовця було знайдено підписки на антиукраїнські телеграм-канали
скриншот: СБУ

У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі зрадника – зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ. Батькам планується оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії РФ проти України).

Водночас затриманий СБУ посадовець працював на ворога не лише з ідейних, але і з фінансових мотивів.

За даними слідства, зрадник був завербований ФСБ у 2018 році у Відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був «законсервований» російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ.

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На весь екран
фото: СБУ

ГУ ВБ Служби безпеки спільно з Головним слідчим управлінням СБУ виявили прихований канал зв'язку шпигуна з ворожою спецслужбою, організований через громадянина України, який раніше втік до Росії. За підтвердженими оперативними даними, ця особа ще під час Революції гідності входила до так званого штабу Андрія Клюєва, була помічником одного з народних депутатів забороненої нині Партії регіонів і брала активну участь в організації «Антимайдану». Серед іншого, він особисто перевозив з москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Цьому фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді – як у співучасті з ворожим агентом, так і за окремими епізодами.

СБУ встановила і особу куратора з фсб – Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі.

Для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби «щур» використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, Wi‑Fi роутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для ФСБ РФ інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю.

Спецоперація «Щур». Стали відомі деталі затримання топпосадовця СБУ фото 2
скриншот: СБУ

Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них – матеріали, здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення, переданої ворогу інформації, аудіо та відео, листування тощо.

Затриманому посадовцю оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи у кримінальному провадженні здійснювалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про викриття агента ФСБ у своїх лавах. Затримував чиновника сьогодні зранку особисто голова СБУ Василь Малюк. Відповідне повідомлення з'явилося в соцмережах спецслужби.

Теги: телефон Василь Малюк батько зрада відео перехоплення ворог державна зрада озброєння робота слідство прокурор партії обмеження

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