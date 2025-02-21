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У Києві посадовець хотів продати «Укрзалізниці» російські деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві посадовець хотів продати «Укрзалізниці» російські деталі
Російські електронагрівачі, які підприємець хотів продати «Укрзалізниці»
фото: Київська міська прокуратура

В останній момент правоохоронцям вдалося запобігти перерахуванню 330 тис. грн за продукцію неналежної якості

Підприємець з Києва намагався продати філії АТ «Укрзалізниця» російські електронагрівачі, використавши для цього підроблені сертифікати. Йому повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

Як повідомляється, було встановлено, що підприємець спонукав керівників приватного товариства взяти участь у тендері філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» на закупівлю високовольтних патронних електронагрівачів, які потім сам планував поставити від імені переможця закупівлі.

Російські електронагрівачі, які підприємець хотів продати «Укрзалізниці»
Російські електронагрівачі, які підприємець хотів продати «Укрзалізниці»
фото: Київська міська прокуратура

Для того, щоб відповідати умовам тендеру, він вирішив використати підроблений сертифікат відповідності товарів та документ, про те, що підприємство вже постачало такі електронагрівачі іншому товариству, таким чином воно є надійним постачальником.

«Зрештою товариство з підробленими документами стало переможцем тендеру. Надалі організатор цієї схеми планував поставити залізничникам електронагрівачі російського виробництва, що не відповідають умовам тендеру. В останній момент правоохоронцям вдалося запобігти перерахуванню 330 тис. грн за продукцію неналежної якості», – повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру підприємцю, який використав підроблені документи задля перемоги у тендері «Укрзалізниці», що призвело до укладення угоди, за якою він мав отримати майже 330 тис. грн (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України).  

Нагадаємо, суд узяв під варту чинного нардепа Віктора Бондара, якого підозрюють у заволодіння коштами «Укрзалізниці» при закупівлі продукції на понад 140 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. «14 лютого 2025 року ВАКС (Вищий антикорупційний суд, – «Главком») задовольнив клопотання детективів НАБУ (Національного антикорупційного бюро, – «Главком»), погоджене в.о. Генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця», – йдеться в повідомленні. Ім'я наредпа прокуратура не називає, однак, судячи з опису справи, йдеться саме про Віктора Бондара.

Раніше повідомлялося, що заступнику начальника відділу ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» АТ «Укрзалізниця» та двом службовим особам заводу, що став переможцем тендеру на майже 4 млн грн, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном

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Теги: прокуратура Укрзалізниця документи сертифікат

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