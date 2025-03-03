Білий дім думає над планом послаблення санкцій проти Росії – Reuters

США активно шукають план можливого послаблення санкцій проти Росії, проте поки не відомо, що проситимуть у росіян натомість

США розглядають можливість пом'якшення санкцій щодо Росії в рамках зусиль президента Дональда Трампа щодо відновлення дипломатичних та економічних зв'язків країнами та прагнення покласти край війні в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство із посиланням на власні джерела пише, що Сполучені Штати активно розробляють план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити зв’язки з Москвою та зупинити війну.

«Адміністрація президента звернулася до Державного департаменту та Міністерства фінансів із проханням підготувати список санкцій, які можуть бути ослаблені. Ці заходи обговорюватимуться з російськими представниками під час майбутніх переговорів. Метою є покращення спільних відносин між Вашингтоном та Москвою», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що відомства, які займаються санкціями, готують пропозиції щодо скасування обмежень щодо конкретних юридичних та фізичних осіб, зокрема деяких російських бізнесменів. Щоправда, поки що неясно, що Вашингтон може вимагати натомість.

«Так звані документи часто розробляються чиновниками, які працюють над санкціями, але конкретне звернення Білого дому щодо цього підкреслює готовність Трампа та його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою», – йдеться у статті.

Нагадаємо, наприкінці лютого Трамп продовжив на рік санкції проти Росії.«Відповідно до розділу 202(d) закону про надзвичайні ситуації (50 U.S.C. 1622(d)), я продовжую на 1 рік надзвичайний стан, оголошений указом 13660», – йдеться в документі. Указ 13660 від 2014 року запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше заявив, що санкції з Росії нібито поки що не зніматимуть.