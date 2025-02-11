У Києві росіянка в образі чоловіка вивозила ухилянтів закордон

Росіянка-рецидивістка коротко обрізала волосся, носила чоловічий одяг та називала вигадане ім'я.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили злочинні групи, які за чималі суми допомагали ухилянтам отримувати підроблені документи або нелегально залишати країну. Про це йдеться у дописі СБУ.

Правоохоронцям вдалося виявити одразу чотири схеми ухилення від мобілізації. Ціни ділків на «квиток до Європи» варіювались в межах $3-20 тисяч.

Резонансні затримання в різних регіонах

Київ: Найбільш шокуючою виявилася історія громадянки РФ, яка під виглядом чоловіка організувала канал переправлення ухилянтів до ЄС через схему водіїв міжнародних перевезень. Для конспірації вона коротко обрізала волосся, носила чоловічий одяг та використовувала вигадане ім'я. Ба більше, ця жінка вже була раніше засуджена за викрадення людей та шахрайство.

Найбільш шокуючою виявилася історія громадянки РФ, яка під виглядом чоловіка організувала канал переправлення ухилянтів до ЄС через схему водіїв міжнародних перевезень. Для конспірації вона коротко обрізала волосся, носила чоловічий одяг та використовувала вигадане ім'я. Ба більше, ця жінка вже була раніше засуджена за викрадення людей та шахрайство. Львівська область: 32-річний місцевий мешканець пропонував призовникам нелегальний виїзд в обхід офіційних пунктів пропуску. Його клієнтів нібито мав зустрічати за кордоном спільник, який допомагав їм «легалізуватися» в ЄС.

32-річний місцевий мешканець пропонував призовникам нелегальний виїзд в обхід офіційних пунктів пропуску. Його клієнтів нібито мав зустрічати за кордоном спільник, який допомагав їм «легалізуватися» в ЄС. Полтавська область: Тут «бізнес» розгорнув чоловік, який виготовляв фальшиві медичні довідки про інвалідність. Використовуючи власні зв’язки серед лікарів, він допомагав клієнтам «офіційно» уникнути мобілізації.

Тут «бізнес» розгорнув чоловік, який виготовляв фальшиві медичні довідки про інвалідність. Використовуючи власні зв’язки серед лікарів, він допомагав клієнтам «офіційно» уникнути мобілізації. Тернопіль: У цьому місті військова контррозвідка СБУ ліквідувала ще одну схему – чоловік разом зі спільниками в територіальному центрі комплектування (ТЦК) «списував» ухилянтів з військового обліку, підробляючи документи про їхній стан здоров’я.

Усіх затриманих підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон та замаху на вчинення цього злочину (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України). Якщо суд визнає їх винними, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.