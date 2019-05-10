На Київщині виявлено три бомби (фото)



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Рятувальники вилучили та знищили авіаційні бомби

8 травня під час обстеження території с. Бушеве Рокитнянського району та с. Грушів Миронівського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено авіаційну бомбу АО-10 та 2 авіаційні бомби АО-2.5. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Дані вибухонебезпечні предмети було вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному кар’єрі для знищення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 6 травня під час обстеження території в с. Ставки Фастівського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 35 артилерійських снарядів калібру 76 мм.

Рятувальники ДСНС застерігають: «При знаходженні вибухонебезпечних предметів у жодному разі не чіпайте їх, не переносьте та обмежте доступ до них сторонніх осіб. Негайно зверніться за номерами екстрених служб 101, 102!».

Як повідомлялося, 2 травня у Києві піротехніки вилучили та знищили 66 одиниць вибухонебезпечних предметів.