У Києві власник магазину напав на інспектора через паркування на тротуарі (відео)

Інспектор з паркування та власник магазину розпилили один в одного газ

Інцидент стався на бульварі Лесі Українки

У Києві сьогодні, 11 серпня, стався конфлікт поблизу мисливського магазину «Ібіс» на бульварі Лесі Українки. Власник магазину посперечався з інспектором через місця для паркування автомобілів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За інформацією Кличка, конфлікт стався після того, як інспектор із паркування виявив, що антипаркувальні стовпчики з обох боків пішохідної зони біля магазину обладнані замками і виймаються з асфальту. Він викликав спеціалістів ШЕУ, які розпочали заміну пошкоджених стовпчиків.

«У цей час з «Ібісу» вибіг власник мережі та накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, що входить в комплект його спорядження», - розповів мер Києва.

Поліція Києва поки не робила офіційних заяв з приводу цього інциденту. Однак в столичній поліції поки не володіють інформацією про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

У 2020 році комунальне підприємство «Київтранспарксервіс», яке відповідає за комунальні парковки в столиці, заробило на парковках 24 млн грн, а планували отримати в чотири рази більше – 98,3 млн.