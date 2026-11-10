Рада підтримала закон про пільги на проїзд у громадському транспорті

Документ передбачає запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду

Верховна Рада ухвалила закон №5651-2 про новий механізм надання пільг на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

За відповідний законопроєкт проголосували 235 народних депутатів.

«Документ передбачає перехід до адресної грошової форми реалізації пільг на проїзд та запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Зокрема, пропонується запровадити електронний квиток як основний документ для підтвердження права на пільговий проїзд», – йдеться у повідомленні.

До слова, за даними Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА існує 25 категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд у комунальному громадському транспорті загального користування.

Як повідомлялося, мер столиці Віталій Кличко відреагував на доручення президента Володимира Зеленського уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва та сформувати додатковий резерв автобусів.