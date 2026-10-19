Рух Військовим проїздом у Печерському районі буде обмежено до 25 жовтня
Роботи триватимуть з 8:00 до 20:00
Із 20 до 25 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Військовий проїзд у Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Із 8:00 до 20:00 фахівці Печерського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вул. Михайла Бойчука до вул. Сергія Миронова. На час робіт рух обмежать однією смугою.
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.
До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.
Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.
До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського.
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