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Рух Військовим проїздом у Печерському районі буде обмежено до 25 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Військовим проїздом у Печерському районі буде обмежено до 25 жовтня
«Київавтодор» закликає враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Роботи триватимуть з 8:00 до 20:00

Із 20 до 25 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Військовий проїзд у Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Із 8:00 до 20:00 фахівці Печерського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вул. Михайла Бойчука до вул. Сергія Миронова. На час робіт рух обмежать однією смугою.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема обмеження руху Військовим проїздом у Печерському районі
Схема обмеження руху Військовим проїздом у Печерському районі
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з  ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.  

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського. 

Теги: Київ дороги ремонт

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