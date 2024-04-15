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Падіння кабіни фунікулера в Анталії: Туреччина назвала причину й винних

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Падіння кабіни фунікулера в Анталії: Туреччина назвала причину й винних
У Анталії сталась жахлива аварія на фунікулері
фото із відкритих джерел

П'ятеро людей заарештовано після смертельної аварії на фунікулері в Анталії

Одна людина загинула і сім осіб, у тому числі двоє дітей, отримали поранення в результаті падіння кабіни та аварії канатної дороги в районі Коньяалти в турецькій Анталії 13 квітня цього року. У рамках розслідування причин аварії на фунікулері суд Анталії виніс ухвалу про арешт п'яти осіб, написав голова Мін'юсту Йилмаз Тунч у соцмережі Twitter (Х). За його словами, «розслідування проводиться всебічно».

У рамках розслідування справи за рішенням суду заарештовано 5 із 14 затриманих», – зазначив міністр.

Як пишуть турецькі ЗМІ, глава МВС Туреччини Алі Єрлікая поінформував, що до рятувальної операції було задіяно 543 рятувальники, сім гелікоптерів, один військово-транспортний літак, 108 одиниць техніки, шість машин швидкої допомоги, дрони.

Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч повідомив, що причиною аварії на фунікулері міг стати брак кріпильних елементів або їхня корозія. За його словами, видано ордери на затримання понад 10 осіб, серед яких співробітники фірми-експлуатанта, а також відповідальні за технічне обслуговування системи.

Аварія фунікулера сталася 13 квітня у турецькій Анталії. Основний трос відірвався і вдарив по кабіні, вибивши підлогу. Пасажири, що були всередині, випали назовні. Мотор витягу зупинився, і на висоті було заблоковано 174 особи.

Нагадаємо, російське видання «Нова газета. Європа» заявило, що дізналось про існування нового проєкту договору, який, на думку Туреччини, заморозить війну між Росією та Україною. Згідно з джерелом, що познайомилося з документом, він просувається за посередництва президента Туреччини Реджепа Ердогана і є ініціативою турецької сторони.

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Теги: Туреччина дороги арешт рятувальники розслідування Україна поранення аварія туризм Анталія

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