За попередніми даними, внаслідок ДТП на околицях столиці травмувалися пʼятеро людей

На Брест-Литовському шосе виникла масштабна аварія

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе. Зіштовхнулися шість автомобілів, пʼятеро осіб травмовані. Про це повідомила поліція Києва.

Інформація про аварію надійшла до столичної поліції у неділю вранці. Попередньо встановлено, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів. За попередніми даними, травмувались пʼятеро людей, які були всередині автівок.

За попередніми даними, внаслідок ДТП на околицях столиці травмувалися пʼятеро людей фото: поліція Києва

За попередніми даними, внаслідок ДТП на околицях столиці травмувалися пʼятеро людей фото: поліція Києва

Поліціянти та медики продовжують працювати на місці події, усі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – «Уралвагонзаводу» – врізався в натовп пішоходів.

До слова, 9 квітня на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост.

Також повідомлялося, що 2 квітня біля станції метро Позняки трамвай зійшов з рейок.