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У Києві зіштовхнулися одразу шість автівок: є постраждалі (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві зіштовхнулися одразу шість автівок: є постраждалі (фото)
За попередніми даними, внаслідок ДТП на околицях столиці травмувалися пʼятеро людей
фото: поліція Києва

На Брест-Литовському шосе виникла масштабна аварія

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе. Зіштовхнулися шість автомобілів, пʼятеро осіб травмовані. Про це повідомила поліція Києва.

Інформація про аварію надійшла до столичної поліції у неділю вранці. Попередньо встановлено, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів. За попередніми даними, травмувались пʼятеро людей, які були всередині автівок.

За попередніми даними, внаслідок ДТП на околицях столиці травмувалися пʼятеро людей
За попередніми даними, внаслідок ДТП на околицях столиці травмувалися пʼятеро людей
фото: поліція Києва
За попередніми даними, внаслідок ДТП на околицях столиці травмувалися пʼятеро людей
За попередніми даними, внаслідок ДТП на околицях столиці травмувалися пʼятеро людей
фото: поліція Києва

Поліціянти та медики продовжують працювати на місці події, усі обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – «Уралвагонзаводу» – врізався в натовп пішоходів.

До слова, 9 квітня на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост.

Також повідомлялося, що 2 квітня біля станції метро Позняки трамвай зійшов з рейок.

Теги: ДТП аварія Київ

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