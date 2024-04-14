У Києві зіштовхнулися одразу шість автівок: є постраждалі (фото)
На Брест-Литовському шосе виникла масштабна аварія
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе. Зіштовхнулися шість автомобілів, пʼятеро осіб травмовані. Про це повідомила поліція Києва.
Інформація про аварію надійшла до столичної поліції у неділю вранці. Попередньо встановлено, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів. За попередніми даними, травмувались пʼятеро людей, які були всередині автівок.
Поліціянти та медики продовжують працювати на місці події, усі обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – «Уралвагонзаводу» – врізався в натовп пішоходів.
До слова, 9 квітня на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост.
Також повідомлялося, що 2 квітня біля станції метро Позняки трамвай зійшов з рейок.
Коментарі — 0