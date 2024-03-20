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У Харкові затримали п'яного водія BMW з гранатою (відео)

Ірина Луцак
glavcom.ua
У Харкові затримали п'яного водія BMW з гранатою (відео)
Затриманого водія було передано відповідним службам
фото з відкритих джерел

Чоловік погрожував правоохоронцям гранатою

У Харкові правоохоронці затримали нетверезого водія BMW, який погрожував гранатою. Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Під час патрулювання нам надійшов виклик про нетверезого водія BMW: автівку виявили й зупинили. Наче все типово, схожих сценаріїв сотні. Але ...миттєва ескалація, нетверезий водій із гранатою в руці, крики: «отойдите я взорву!», та… миттєва реакція: гранату відібрали, не дали привести в дію спусковий важіль. Врятували життя…свої і гренадера...», – написав Олексій Білошицький.

З його слів, завдяки швидкій реакції поліцейських, життя багатьох було врятовано.

«Проте, таких ситуацій багато. Війна накладає свій слід скрізь і в усьому. Проста зупинка авто може закінчитись трагічно будь-якої миті. Змінюються підходи і практики поліцейської діяльності, як і ризики, які і раніше були досить високими», – додав він.

Наразі затриманого водія було передано відповідним службам, де з ним будуть проведені подальші процесуальні дії.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили школяра, який адміністрував Telegram-канал із забороненим контентом, зокрема порнографічного характеру. За видалення таких публікацій він вимагав гроші.

Нагадаємо, нещодавно мешканець Рівненщини зателефонував до поліції та попросив допомогти відшукати… пакетик конопель. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Рівненської області.

Також нещодавно на Закарпатті у пункті пропуску «Косино» викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку до ЄС.

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Теги: кримінал поліція погрози

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