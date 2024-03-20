У Харкові затримали п'яного водія BMW з гранатою (відео)

Чоловік погрожував правоохоронцям гранатою

У Харкові правоохоронці затримали нетверезого водія BMW, який погрожував гранатою. Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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«Під час патрулювання нам надійшов виклик про нетверезого водія BMW: автівку виявили й зупинили. Наче все типово, схожих сценаріїв сотні. Але ...миттєва ескалація, нетверезий водій із гранатою в руці, крики: «отойдите я взорву!», та… миттєва реакція: гранату відібрали, не дали привести в дію спусковий важіль. Врятували життя…свої і гренадера...», – написав Олексій Білошицький.

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З його слів, завдяки швидкій реакції поліцейських, життя багатьох було врятовано.

«Проте, таких ситуацій багато. Війна накладає свій слід скрізь і в усьому. Проста зупинка авто може закінчитись трагічно будь-якої миті. Змінюються підходи і практики поліцейської діяльності, як і ризики, які і раніше були досить високими», – додав він.

Наразі затриманого водія було передано відповідним службам, де з ним будуть проведені подальші процесуальні дії.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці викрили школяра, який адміністрував Telegram-канал із забороненим контентом, зокрема порнографічного характеру. За видалення таких публікацій він вимагав гроші.

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Нагадаємо, нещодавно мешканець Рівненщини зателефонував до поліції та попросив допомогти відшукати… пакетик конопель. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Рівненської області.

Також нещодавно на Закарпатті у пункті пропуску «Косино» викрили громадянина Угорщини, який вербував українок виїжджати до країн Азії для надання сексуальних послуг. Його затримали, коли він намагався вивезти 25-річну українку до ЄС.