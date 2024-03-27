Китай придбав у європейської компанії технологію літаючих автомобілів

Оснащений двигуном BMW і звичайним паливом, AirCar пролетів 35 хвилин між двома словацькими аеропортами у 2021 році

Будучи лідером у розвитку революції електромобілів, Китай зараз активно розробляє рішення для літального транспорту

Технологію створення літаючого автомобіля, спочатку розробленого та успішно випробуваного в Європі, купила китайська фірма, повідомляє BBC.

Оснащений двигуном BMW і звичайним паливом, AirCar пролетів 35 хвилин між двома словацькими аеропортами у 2021 році, використовуючи злітно-посадкові смуги для зльоту та посадки.

Щоб перетворитися з автомобіля на літак, знадобилося трохи більше двох хвилин.

Тепер транспортні засоби, створені на основі його дизайну, будуть використовуватися в межах «конкретного географічного регіону» Китаю.

Hebei Jianxin Flying Car Technology Company зі штаб-квартирою в Цанчжоу придбала ексклюзивні права на виробництво та використання літаків AirCar у невідомій зоні.

Фірма побудувала власний аеропорт і льотну школу після попереднього придбання в іншого словацького виробника літаків, сказав Антон Заяц, співзасновник KleinVision, компанії, яка створила AirCar.

Будучи лідером у розвитку революції електромобілів, Китай зараз активно розробляє рішення для літального транспорту.

Минулого місяця фірма під назвою Autoflight здійснила тестовий політ пасажирського дрона між містами Шеньчжень і Чжухай. Подорож, яка займає три години на машині, була завершена за 20 хвилин, зазначається, хоча в літаку не було пасажирів.

А в 2023 році китайська компанія eHang отримала сертифікат безпеки від китайських чиновників за своє електричне літаюче таксі. Тут уряд Великобританії заявив, що літаючі таксі можуть стати звичайним явищем неба до 2028 року.