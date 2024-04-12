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Глава МВС Франції залишив правоохоронців без відпочинку напередодні Олімпіади

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Глава МВС Франції залишив правоохоронців без відпочинку напередодні Олімпіади
Поліція працюватиме без відпусток на час Олімпіади у Франції
фото: JO Paris 2024

Le Parisien: Безпеку під час Олімпіади забезпечуватимуть близько 45 тис. французьких поліцейських та жандармів

Усі поліцейські та жандарми Франції мають перебувати на робочих місцях у період паризької Олімпіади. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен у інтерв'ю газеті Le Parisien.

«Я скасував 100% відпусток, і дякую поліцейським і жандармам за їхні безпрецедентні зусилля», – сказав міністр.

За його словами, у Парижі в день відкриття Олімпіади буде «сильно обмежено автомобільний рух». «Вперше в сучасній історії буде закрито повітряний простір над Парижем», – додав міністр.

Як зазначив Дарманен, за церемонією відкриття, яка пройде на Сені, загалом стежитимуть близько 600 тис. осіб. У тому числі понад 100 тис. глядачів зможуть пройти із квитками на трибуни, встановлені на нижніх набережних. Ще близько 220 тис. осіб зможуть безкоштовно розташуватись на верхніх набережних. За словами глави МВС, близько 200 тис. осіб матимуть можливість спостерігати за церемонією відкриття Олімпіади з барж, пришвартованих уздовж набережних Сени, а також з балконів довколишніх будинків. Ще близько 50 тис. уболівальників розмістяться у фан-зонах, обладнаних великими екранами.

Дарманен уточнив, що для відвідування секторів, розташованих біля олімпійських об'єктів, буде потрібно отримати QR-код. Його потрібно буде пред'являти разом із документами, що засвідчують особу. Глава МВС підкреслив, що влада Франції готується до різних негативних сценаріїв, у тому числі терористичної загрози, хвиль мігрантів, а також до великих лісових пожеж.

За словами міністра, влада вже перевірила особисті справи майже 200 тис. осіб із 1 млн запланованих. Насамперед це персонал, який працюватиме в період Олімпіади, а також частина глядачів. Вже 161 особа отримала заборони на відвідування Олімпійських об'єктів через різні ризики.

Дарманен зазначив, що влада перебуває в максимальному режимі пильності. Водночас він уточнив, що поки що правоохоронці не фіксують конкретних терористичних загроз, спрямованих проти Олімпіади.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Безпеку під час змагань забезпечуватимуть близько 45 тис. французьких поліцейських та жандармів. Ще близько 2,5 тис. силовиків прибудуть до Франції з інших країн. Під час Олімпіади Париж готується прийняти близько 20 млн. глядачів.

До слова, уряд Великої Британії підтримав участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі (Франція). Про це йдеться у листі, направленому до Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, британський міністр спорту Стюарт Ендрю надіслав листа голові Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху. У ньому підтримується рішення про допуск росіян на Олімпіаду в нейтральному статусі та за умови дотримання низки умов.

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Христина Жиренко
Теги: міністр Франція Париж поліція влада правила олімпійські ігри

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