Путін вперше прокоментував смерть Навального

Путін сказав, що за кілька днів до смерті опозиціонера, була ідея обміняти його «на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах»

Російський диктатор Володимир Путін назвав смерть опозиціонера Олексія Навального в російській в'язниці «сумною подією» і заявив, що нібито був готовий його обміняти. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди печальна подія. В нас були інші випадки, коли люди у місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало і неодноразово», – сказав Путін.

Путін також додав, що за кілька днів до смерті опозиціонера, була ідея обміняти його «на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах».

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«Ви можете мені повірити, можете – ні. Людина ще фразу не закінчила, а я сказав «Я згоден. Тільки за умови, щоб він там лишався і не повертався». Однак, на жаль, сталося так, як сталося. Це трапляється, нічого з цим не вдієш», – зазначив Путін.

Нагадаємо, суди у чотирьох регіонах Росії прирівняли прізвище опозиційного політика Олексія Навального до екстремістської символіки. Суди призначили адміністративні арешти учасникам акцій за прізвище Навального на їхніх плакатах.

Раніше повідомлялося, що у Росії після поховання опозиціонера Олексія Навального, що проводилися 1 березня силовиками затримали на публічних заходах 130 людей.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Президент України Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

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До слова, у Росії завершилося голосування на президентських виборах. За підсумками опрацювання понад 24% бюлетенів, лідирує Володимир Путін.