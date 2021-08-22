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    В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану

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    Літак з українцями та іноземцями сів у Києві - В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану
    Літак з українцями та іноземцями сів у Києві
    Скріншот із відео

    В Україну прилетіли евакуйовані з Кабула

    З Кабула до Києва прилетів військово-транспортний літак Іл-76МД із евакуйованими з Афганістану. Про це повідомила журналістка «Радіо Свобода» Мар’яна Драч у Twitter.

    Літак приземлився уранці, приблизно о сьомій ранку.

    Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

    Також Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

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    Теги: Київ ЗСУ Афганістан літак
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    В Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану