Залужний записав відео до Дня захисників і захисниць України

Сьогодні відзначається День захисників і захисниць України

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у День захисників і захисниць подякував українським військовим, які мужньо тримають нашу землю, небо і море. Відповідне відео-привітання він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні та повсякчас дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни, дає гідну відсіч окупантам та наближає перемогу», – сказав Залужний.

Головнокомандувач нагадав, що це свято кожного, хто обороняє Батьківщину. Це день героїв: у формі Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських, чи рятувальників. Тих, хто воює зі зброєю в руках, у білих халатах чи допомагаючи із забезпеченням, відновлюючи енергетику чи навчаючи дітей.

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«Усі ті, хто відчуває свою силу, щиро радіє перемогам і схиляє голову перед тими, хто на щиті. Хай береже вас Бог і Покров Святої Богородиці! Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захиснице!», – побажав Залужний.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, наша країна відзначає День захисників і захисниць України. Президент Володимир Зеленський привітав наших воїнів із їхнім святом на тлі Золотих воріт у Києві.

Крім того, 1 жовтня відзначається День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана та День вчителя в Україні.