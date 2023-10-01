«Сильні наближають переможні часи». Зеленський привітав захисників і захисниць України

Глава держави подякував нашим військовим за стійкість і відвагу на шляху до перемоги

Сьогодні, 1 жовтня, наша країна відзначає День захисників і захисниць України. Президент Володимир Зеленський привітав наших воїнів із їхнім святом на тлі Золотих воріт у Києві.

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«Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини.

Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: «Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!»

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Ми робили це в перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і будемо робити це надалі.

Слава всім, хто бʼється й боронить Батьківщину! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава українському народові! Слава Україні», – сказав глава держави.

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Нагадаємо, що в неділю, 1 жовтня відзначається День захисників та захисниць України, День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана та День вчителя в Україні.