Столиця запрошує захисників на терапевтичну зустріч із психологами

Фахові психологині знають, як допомогти тим, хто пережив стресові ситуації

«Не існує одного правильного способу впоратися зі стресом»

У середу, 27 вересня, у «Київ Мілітарі Хаб» відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць. Про це повідомила заступниця голови КМДА з соціальної, ветеранської, гендерної політики, захисту прав дітей та туризму Марина Хонда.

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Вона зазначила, що початок зустрічі запланований на 12:00 за адресою: вул. Бастіонна, 11.

«Кожна людина переживає війну по-своєму. Не існує одного правильного способу впоратися зі стресом. Терапевтична зустріч – це можливість знайти те, що допоможе саме вам», – підкреслила Хонда.

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Заступниця голови КМДА додала, що модеруватимуть зустріч фахові психологині, які знають, як допомогти тим, хто пережив стресові ситуації:

Кураж Ірина Іванівна – кандидатка психологічних наук, основний напрям роботи – гештальттерапія;

Бабенко Наталя Олександрівна – магістриня психології, основний напрям роботи – когнітивно-поведінкова терапія.

«Наша мета – створити комфортний та безпечний простір для спілкування. Тут ви зможете поділитись своїм досвідом, думками та емоціями з людьми, які вас розуміють. Знайти підтримку серед побратимів та посестер», – заявила Марина Хонда.

Щоб відвідати зустріч, знадобиться заповніть конфіденційну форму.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.