Зеленський присвоїв звання Героя України ще понад 40 воїнам

На честь свята українські захисники отримали почесне звання

Із нагоди Дня захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 41 військовому. Відповідні укази містяться на сайті Офісу президента.

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Звання Героя України присвоєно:

О. Гребенщикову

К. Перетятьку

І. Харченку

С. Кухаренку

О. Марчуку

О. Федорченку

О. Костенку

В. Насонову

В. Матійчуку

Д. Шпаку

Д. Шкурнову

Б. Шаропову

Т. Чайці

В. Торшину

О. Товстоногу

О. Тарахкалу

І. Банку

О. Борису

Р. Вовчику

С. Воробцю

Д. Гранчару

Є. Глобі

Т. Гур'єву

А. Докторенку

А. Дробіленку

П. Думанському

Є. Зіновьєву

О. Колодяжному

Н. Небожинському

А. Коцику

Д. Крамарю

І. Ляшенку

Б. Магалясу

В. Невінському

В. Одуду

М. Римському

В. Поліщуку

Д. Подибайлу

І. Павлишину

Ф. Н.Аль Шамі

М. Ляху

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, наша країна відзначає День захисників і захисниць України. Зеленський привітав наших воїнів із їхнім святом на тлі Золотих воріт у Києві. Також своє привітання записав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

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Крім того, 1 жовтня відзначається День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана та День вчителя в Україні.