Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський присвоїв звання Героя України ще понад 40 воїнам

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський присвоїв звання Героя України ще понад 40 воїнам
Зеленський підписав нові укази про присвоєння звання Героя України
фото: armyinform.com.ua

На честь свята українські захисники отримали почесне звання

Із нагоди Дня захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 41 військовому. Відповідні укази містяться на сайті Офісу президента.

Звання Героя України присвоєно:

  • О. Гребенщикову 
  • К. Перетятьку
  • І. Харченку
  • С. Кухаренку
  • О. Марчуку
  • О. Федорченку
  • О. Костенку
  • В. Насонову 
  • В. Матійчуку
  • Д. Шпаку
  • Д. Шкурнову
  • Б. Шаропову
  • Т. Чайці
  • В. Торшину 
  • О. Товстоногу
  • О. Тарахкалу 
  • І. Банку
  • О. Борису
  • Р. Вовчику
  • С. Воробцю
  • Д. Гранчару
  • Є. Глобі
  • Т. Гур'єву
  • А. Докторенку 
  • А. Дробіленку
  • П. Думанському
  • Є. Зіновьєву
  • О. Колодяжному
  • Н. Небожинському
  • А. Коцику 
  • Д. Крамарю
  • І. Ляшенку 
  • Б. Магалясу
  • В. Невінському
  • В. Одуду
  • М. Римському
  • В. Поліщуку
  • Д. Подибайлу
  • І. Павлишину 
  • Ф. Н.Аль Шамі
  • М. Ляху 

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, наша країна відзначає День захисників і захисниць України. Зеленський привітав наших воїнів із їхнім святом на тлі Золотих воріт у Києві. Також своє привітання записав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Крім того, 1 жовтня відзначається День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана та День вчителя в Україні. 

Читайте також: 1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: військові Герой України Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Азовцям» інкримінують так зване «силове захоплення влади» та «участь в терористичній організації»
Росіяни розпочали новий суд над військовослужбовцями полку «Азов» (відео)
27 вересня, 14:15
Зеленський повідомив, що ЗСУ деокупують Бахмут і ще два міста
Зеленський повідомив, що ЗСУ деокупують Бахмут і ще два міста
22 вересня, 09:26
Луїс Інасіо Лула да Сілва прибув на засідання Генасамблеї ООН
Бразилія підтвердила майбутню зустріч свого президента із Зеленським
19 вересня, 11:01

Події в Україні

Удар «Шахедів» по Миколаївщині: влада повідомила наслідки
Удар «Шахедів» по Миколаївщині: влада повідомила наслідки
Зеленський присвоїв звання Героя України ще понад 40 воїнам
Зеленський присвоїв звання Героя України ще понад 40 воїнам
Уночі росіяни гатили по Харкову ракетами: є влучання
Уночі росіяни гатили по Харкову ракетами: є влучання
Нічна атака: скільки ворожих дронів вдалося знищити
Нічна атака: скільки ворожих дронів вдалося знищити
ЗСУ повідомили деталі нічної атаки «Шахедів»
ЗСУ повідомили деталі нічної атаки «Шахедів»
Уночі ворог атакував Кривий Ріг: є руйнування
Уночі ворог атакував Кривий Ріг: є руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
24K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
13K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
13K
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України
12K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту