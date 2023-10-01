Зеленський присвоїв звання Героя України ще понад 40 воїнам
На честь свята українські захисники отримали почесне звання
Із нагоди Дня захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 41 військовому. Відповідні укази містяться на сайті Офісу президента.
Звання Героя України присвоєно:
- О. Гребенщикову
- К. Перетятьку
- І. Харченку
- С. Кухаренку
- О. Марчуку
- О. Федорченку
- О. Костенку
- В. Насонову
- В. Матійчуку
- Д. Шпаку
- Д. Шкурнову
- Б. Шаропову
- Т. Чайці
- В. Торшину
- О. Товстоногу
- О. Тарахкалу
- І. Банку
- О. Борису
- Р. Вовчику
- С. Воробцю
- Д. Гранчару
- Є. Глобі
- Т. Гур'єву
- А. Докторенку
- А. Дробіленку
- П. Думанському
- Є. Зіновьєву
- О. Колодяжному
- Н. Небожинському
- А. Коцику
- Д. Крамарю
- І. Ляшенку
- Б. Магалясу
- В. Невінському
- В. Одуду
- М. Римському
- В. Поліщуку
- Д. Подибайлу
- І. Павлишину
- Ф. Н.Аль Шамі
- М. Ляху
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, наша країна відзначає День захисників і захисниць України. Зеленський привітав наших воїнів із їхнім святом на тлі Золотих воріт у Києві. Також своє привітання записав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
Крім того, 1 жовтня відзначається День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана та День вчителя в Україні.
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