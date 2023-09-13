Тайвань заявив про майже 30 китайських військових літаків у своєму повітряному просторі

Деякі з цих китайських літаків перетнули Башівську протоку, щоб взяти участь в навчальних маневрах разом з авіаносцем «Шаньдун» у Тихому океані

Міністерство оборони Тайваню повідомило про фіксацію у своїй зоні протиповітряної оборони 28 літаків китайських Військово-повітряних сил у середу, 13 вересня. Про це передає Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ці військові літаки, включаючи винищувачі J-10, влетіли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню приблизно о 6:00 ранку, наближаючись до південно-західного кута острова.

Деякі з цих китайських літаків перетнули Башівську протоку, щоб взяти участь в навчальних маневрах разом з авіаносцем «Шаньдун» у Тихому океані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією, зокрема надсилаючи власні літаки ВПС і активуючи системи протиповітряної оборони.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив думку, що спад в економіці Китаю зменшує вірогідність того, що Пекін вторгнеться у Тайвань.

Як відомо, Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню з бюджету, з якого виділяють допомогу Україні в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, лідер КНР Сі Цзіньпін закликав китайську армію покращити планування бойових дій. Також міноборони КНР звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн.