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Тайвань заявив про майже 30 китайських військових літаків у своєму повітряному просторі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тайвань заявив про майже 30 китайських військових літаків у своєму повітряному просторі
фото з відкритих джерел

Деякі з цих китайських літаків перетнули Башівську протоку, щоб взяти участь в навчальних маневрах разом з авіаносцем «Шаньдун» у Тихому океані

Міністерство оборони Тайваню повідомило про фіксацію у своїй зоні протиповітряної оборони 28 літаків китайських Військово-повітряних сил у середу, 13 вересня. Про це передає Reuters.

Ці військові літаки, включаючи винищувачі J-10, влетіли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню приблизно о 6:00 ранку, наближаючись до південно-західного кута острова.

Деякі з цих китайських літаків перетнули Башівську протоку, щоб взяти участь в навчальних маневрах разом з авіаносцем «Шаньдун» у Тихому океані.

Збройні сили Тайваню стежили за ситуацією, зокрема надсилаючи власні літаки ВПС і активуючи системи протиповітряної оборони.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив думку, що спад в економіці Китаю зменшує вірогідність того, що Пекін вторгнеться у Тайвань.

Як відомо, Китай попередив США, що вони перейшли «червону межу» після того, як президент Джо Байден оголосив про збільшення військової допомоги Тайваню з фонду, який зазвичай використовується для суверенних держав. 

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі американського військового обладнання Тайваню з бюджету, з якого виділяють допомогу Україні в межах програми, яка зазвичай використовується для суверенних держав. 

До слова, лідер КНР Сі Цзіньпін закликав китайську армію покращити планування бойових дій. Також міноборони КНР звинуватило США у нібито послідовній дестабілізації ситуації з Тайванем у зв'язку з планами Вашингтона продати Тайбею боєприпаси та військове обладнання на суму $440,2 млн. 

Теги: Міноборони Китай військові боєприпаси Тайвань Сі Цзіньпін

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