Невідомі повідомили про замінування усіх ТРЦ столиці

Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи

Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Зберігайте спокій. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить», – зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи.

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Нагадаємо, 1 вересня та сьогодні зранку були хибні мінування усіх шкіл Києва.

До слова, триває 558-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.