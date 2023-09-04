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Невідомі повідомили про замінування усіх ТРЦ столиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Невідомі повідомили про замінування усіх ТРЦ столиці
фото ілюстративне

Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи

Поліція столиці отримала  інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Зберігайте спокій. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить», – зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Поліція, ДСНС, СБУ вживають усі необхідні заходи.

Нагадаємо, 1 вересня та сьогодні зранку були хибні мінування усіх шкіл Києва. 

До слова, триває 558-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: замінування Київ

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