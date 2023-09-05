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Контрнаступ: Шойгу визнав, що ЗСУ дають жару окупантам на Запоріжжі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ: Шойгу визнав, що ЗСУ дають жару окупантам на Запоріжжі
Щодо прориву російської оборони на Запорізькому напрямку Шойгу вирішив мовчати
фото з відкритих джерел

 Сергій Шойгу: «Найбільш напруженою склалася ситуація на Запорізькому напрямку» 

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу визнав, що українські захисники завдають жару російським загарбникам на Запорізькому напрямку. Про це він заявив під час селекторної наради з колегами щодо контрнаступ Збройних сил України, пишуть росЗМІ.

Шойгу запевнив присутніх, що контрнаступ ЗСУ нібито не досягнув успіхів на жодній з ділянок фронту. Щоправда визнав, про Запорізький напрямок виявився напруженим.

«ЗСУ під час так званого контрнаступу на жодному з напрямків не досягли своїх цілей. Українське керівництво відчайдушно намагається продемонструвати західним кураторам хоч якийсь успіх наступальних дій з метою подальшого отримування військово-економічної допомоги, що лише затягує конфлікт. Найбільш напруженою склалася ситуація на Запорізькому напрямку. Противник залучив до бою бригади стратегічного резерву, які пройшли навчання під керівництвом західних інструкторів», – заявив Шойгу.

Втім, щодо прориву російської оборони на цьому напрямку Шойгу вирішив мовчати.

Шойгу також цинічно звинуватив Україну в атаці на цивільні об’єкти.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, українські захисники продовжують наступальні операції в районі Роботиного Запорізької області і закріплюються на досягнутих рубежах.

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Теги: військові Сергій Шойгу навчання ворог контрнаступ конфлікт

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