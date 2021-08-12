За добу в Києві виявлено понад 200 нових хворих на коронавірус
Минулої доби від коронавірусної хвороби одужали 433 киянина
За минулу добу, 11 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 205 осіб. Це на 19 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 10 серпня було 186 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 220 765 випадків захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 213 231 особа (за добу 11 серпня – 433)
- померли 5 252 особи (за добу – 2)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 538 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 40 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 36 осіб.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 125 050 осіб (за добу 11 серпня – 19)
- померли 2 780 осіб (за добу – 1)
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 262 601 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 11 серпня зафіксовано 1 247 хворих на коронавірус.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
Нагадаємо, за добу 10 серпня в Києві було виявлено 186 хворих на коронавірус.
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