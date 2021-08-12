За добу в Києві виявлено понад 200 нових хворих на коронавірус

У столиці зростає захворюваність на коронавірус

Минулої доби від коронавірусної хвороби одужали 433 киянина

За минулу добу, 11 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 205 осіб. Це на 19 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 10 серпня було 186 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 220 765 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 213 231 особа (за добу 11 серпня – 433)

померли 5 252 особи (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 538 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 40 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 36 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125 050 осіб (за добу 11 серпня – 19)

померли 2 780 осіб (за добу – 1)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 262 601 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 11 серпня зафіксовано 1 247 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

Нагадаємо, за добу 10 серпня в Києві було виявлено 186 хворих на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

З 10 серпня запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень

Експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

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