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У Києві зафіксовано забруднення повітря: у якому районі небезпечно

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві зафіксовано забруднення повітря: у якому районі небезпечно
фото: glavcom.ua

До нормалізації ситуації рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності

Сьогодні зранку, 21 березня, у Києві хзафіксоване погіршення якості повітря. Тож влада радить місцевим жителям поки не провітрювати приміщення та утриматися від прогулянок на вулиці. Про це повідомляє КМДА.

«Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, до нормалізації ситуації рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці.

В КМДА додають, що слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна в застосунку «Київ Цифровий».

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 99,8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 63,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 79,5 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 69,4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 47,3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 4,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 846 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 1,9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 71,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 48,4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 60,0 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 17,8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 33,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 8,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 495 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 13,5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 66 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 68,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 50,2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 59,2 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 21,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 35,2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 4,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 510 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 8,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 65 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 55,8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 44,6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 51,1 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 7,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 21,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 8,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 394 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 15,3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензолу – 1,3 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 60 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 53,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 41,9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 48,6 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 13,0 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 12,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 8,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 687 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 2,3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

зважені частки (пил) – 82,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 56,8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 68,1 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 29,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 31,5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 10,4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 442 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).  На стаціонарному пункті моніторингу спостерігається локальне тимчасове перевищення гранично допустимої концентрації сірководню.

Вміст забруднюючих речовин складає: 

зважені частки (пил) – 62,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 56,3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 59,7 мкг/м3;

  • оксиду азоту – 22,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 22,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 6,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 407 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 13,6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • сірководню – 12,6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Нагадаємо, у вівторок, 21 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями. У деяких регіонах очікується дощ. Температура в Україні коливатиметься від 1° тепла вночі до14° вдень.

Теги: Київ повітря влада

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