Бюро економічної безпеки закрило у Києві АЗС, яка працювала без ліцензій
Правоохоронці вилучили понад 10 тонн пального та обладнання
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві припинили діяльність автозаправної станції, яка працювала без необхідних ліцензій на зберігання та продаж пального. Про це повідомляє пресслужба Бюро.
Вказується, що під час слідчих дій встановлено, що правопорушник організував незаконне зберігання та реалізацію бензину, дизельного пального та газу на території міста Києва без відповідних дозволів.
Детективи повідомили, що у рамках досудового розслідування було проведено обшук, під час якого вилучено понад 10 тонн пального та обладнання, що використовувалося для нелегальної торгівлі (колонки, ємності для зберігання пального, насоси).
«Діяльність АЗС припинена, пальне вилучено, а обладнання демонтовано. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Як повідомили у БЕБ, після завершення слідчих дій фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема пального), обвинувальний акт скеровано до суду.
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