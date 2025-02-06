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Бюро економічної безпеки закрило у Києві АЗС, яка працювала без ліцензій

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Бюро економічної безпеки закрило у Києві АЗС, яка працювала без ліцензій
фото: Бюро економічної безпеки в Києві

Правоохоронці вилучили понад 10 тонн пального та обладнання

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві припинили діяльність автозаправної станції, яка працювала без необхідних ліцензій на зберігання та продаж пального. Про це повідомляє пресслужба Бюро. 

Бюро економічної безпеки в Києві припинило діяльність автозаправної станції, яка працювала без необхідних ліцензій
Бюро економічної безпеки в Києві припинило діяльність автозаправної станції, яка працювала без необхідних ліцензій
фото: Бюро економічної безпеки в Києві

Вказується, що під час слідчих дій встановлено, що правопорушник організував незаконне зберігання та реалізацію бензину, дизельного пального та газу на території міста Києва без відповідних дозволів.

Детективи повідомили, що у рамках досудового розслідування було проведено обшук, під час якого вилучено понад 10 тонн пального та обладнання, що використовувалося для нелегальної торгівлі (колонки, ємності для зберігання пального, насоси).

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Детективи БЕБ провели обшук, під час якого вилучили понад 10 тонн пального та обладнання, що використовувалося для нелегальної торгівлі
фото: Бюро економічної безпеки в Києві

«Діяльність АЗС припинена, пальне вилучено, а обладнання демонтовано. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили у БЕБ, після завершення слідчих дій фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема пального), обвинувальний акт скеровано до суду.

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Теги: обшук розслідування Державне бюро розслідувань пальне

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