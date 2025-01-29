У Києві посадовець правоохоронного органу купив елітну нерухомість, на яку не мав грошей

Нерухомість була оформлена на сестру дружини, проте фактично нею володів саме посадовець

Формально правоохоронець взяв квартиру в оренду, ще й отримав від держави компенсацію – 150 тис. грн за її найм

Працівники Державного бюро розслідувань у межах досудового розслідування щодо незаконного обігу наркотичних засобів виявили у начальника відділу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України нерухомість з ознаками необґрунтованості. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Відповідна інформація була скерована до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та слідчі Бюро встановили, що квартира і два нежилих приміщення на 2,5 млн грн були придбані у 2021 році в одному з елітних житлових комплексів столиці. Оформлені вони були на сестру дружини, проте фактично нею володів саме посадовець. Формально він взяв квартиру в оренду, ще й отримав від держави компенсацію – 150 тис. грн за її найм.

Законних доходів для придбання нерухомості правоохоронець не мав, тому вона і була оформлена на третю особу.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася із позовом до Вищого антикорупційного суду щодо визнання активів посадовця необґрунтованими та стягнення їх та коштів виданих як компенсація у дохід держави.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн. Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій, із яких завершило 715. Вони були відібрані за ризикоорієнтованим підходом. У 353 деклараціях виявлені недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 192,1 млн грн та необґрунтованість активів на понад 47 млн грн. Таким чином, ознаки недостовірних відомостей знайдені в кожній другій з перевірених декларацій.

До слова, лікарка-психіатриня Харківського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Юлія Сітенко подала декларацію у зв'язку зі звільненням. Згідно з документом, у 2024 році медикиня за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові.