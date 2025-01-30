Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині адвокат отримав підозру у зливі інформації з Єдиного держреєстру судових рішень

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині адвокат отримав підозру у зливі інформації з Єдиного держреєстру судових рішень
Своїми діями адвокат допустив виток інформації з Реєстру та розголосив відомості досудового розслідування
Фото: Державне бюро розслідувань

Адвокат без відома судді одного з судів Київської області входив до ЄРСР під її логіном та паролем

Працівники ДБР повідомили про підозру чинному адвокату Ради адвокатів Київської області, який незаконно отримував інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень та передавав її своїм клієнтам. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

Адвокат без відома судді одного з судів Київської області входив до ЄРСР під її логіном та паролем.

У реєстрі він отримував повну інформацію щодо ухвал судів, у тому числі які стосувались його клієнтів та передавав її через месенджери. Зокрема, так він, серед іншого, попередив замовників його послуг про заплановані слідчі дії щодо шахрайських кол-центрів.

Такими діями адвокат допустив виток інформації з Реєстру та розголосив відомості досудового розслідування.

Йому повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч. 5 ст. 361 КК України).

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

Адвокату вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Адвокату вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Фото: Державне бюро розслідувань

Адвокату вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала відомого адвоката з Дніпра, який коригував ракетні удари РФ по місту та намагався втекти з України. Зазначається, що контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари Росії по обласному центру. Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з України на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.

Теги: суддя Державне бюро розслідувань розслідування адвокат прокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку
Розкрадання 94,8 млн грн на трансформаторах для «Укрзалізниці»: із Болгарії екстрадовано підозрювану
2 сiчня, 09:10
Поліція може арештувати президента Південної Кореї
Поліція Південної Кореї отримала дозвіл арештувати президента
6 сiчня, 07:22
Нардеп Євгеній Шевченко під час судового засідання у Печерському райсуді Києва, 7 січня 2025 року
Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді нардепа Шевченка
7 сiчня, 17:35
Правоохоронці вилучили понад 4,5 тисячі упаковок фальсифікованої кави
На Київщині ліквідовано цех, який підробляв каву відомих світових брендів (фото)
13 сiчня, 16:44
Після інциденту адвокатка була госпіталізована, адже її стан погіршився
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
16 сiчня, 09:50
Під час обшуків виявлено мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинної діяльності на користь РФ
СБУ викрила компанію, яка допомагала рашистам будувати ядерні лабораторії
18 сiчня, 17:52
Приватний виконавець, маючи доступ до Реєстру, розуміючи підстави арешту, незаконно зняв його
У Києві приватний виконавць незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною дитини
21 сiчня, 08:48
За злочинною схемою «благодійники» продали шість автомобілів на майже 1 млн грн
Продавали автомобілі з гуманітарої допомоги. Справу двох «благодійників» скеровано до суду
28 сiчня, 15:02
Поліцейські Київщини розслідують обставини ДТП на Бучанщині
У Вишневому легковик на переході збив на смерть жінку: подробиці трагедії
28 сiчня, 16:14

Новини

«Київміськбуд» готується до докапіталізації – Андронов
«Київміськбуд» готується до докапіталізації – Андронов
На Київщині адвокат отримав підозру у зливі інформації з Єдиного держреєстру судових рішень
На Київщині адвокат отримав підозру у зливі інформації з Єдиного держреєстру судових рішень
Подільська РДА переплатила за вікна для багатоповерхівки майже чверть мільйона гривень
Подільська РДА переплатила за вікна для багатоповерхівки майже чверть мільйона гривень
У Києві затримано наркодилера, який виготовляв шоколад з психотропами (фото)
У Києві затримано наркодилера, який виготовляв шоколад з психотропами (фото)
У Києві погіршилась якість повітря
У Києві погіршилась якість повітря
Чоловік ледь не спалив трактор газовиків, які хотіли відключити його оселю через борги
Чоловік ледь не спалив трактор газовиків, які хотіли відключити його оселю через борги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
138K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
39K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
5350
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
5206
Чому Україна програє історичну баталію у Німеччині

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua