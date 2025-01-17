У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів

За скоєне чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі

У Дніпрі слідчі повідомили 41-річному чоловіку, який кинув гранату та спалив будинок сусідів через сварку. Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків в Новокодацькому районі міста Дніпро. На місці події правоохоронці зʼясували, що на території приватного домоволодіння потерпілих, під час сумісного відпочинку, між сусідами стався конфлікт.

Після суперечки, підозрюваний на деякий час пішов додому та повернувся вже з димовою гранатою. Розбивши вікно, підозрюваний кинув димову гранату в приміщення. Внаслідок події зайнялась пожежа у приміщенні. Постраждалих немає.

Правоохоронці затримали чоловіка працівники кримінальної поліції у будинку знайомого поблизу лісосмуги, де він переховувався після скоєного злочину.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

До слова, 11 січня на вулиці Солов'їній Самарського району міста Дніпро в одному з будинків приватного житлового сектору виникла пожежа. Троє людей під час пожежі загинули.

Також повідомлялось, що на Дніпропетровщині двоє чоловіків побили пенсіонера прямо на проїжджій частині через те, що він нібито зачепив їхнє авто. Водійка маршрутки зняла інцидент на відео. Поліція Камʼянського вже відреагувала на конфлікт та відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Подія сталась 10 січня. Чоловіки зупинили автомобіль пенсіонера, витягнули його з машини та почали по черзі наносити йому удари. Рознімати бійку кинулася водійка і пасажири маршрутки, що саме проїзжала повз. Коли ж чоловіки побачили, що їх знімають на відео, то почали погорожувати свідкам розправою.