Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів
Наслідки пожежі через вибух гранати
фото: Нацполіція

За скоєне чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі

У Дніпрі слідчі повідомили 41-річному чоловіку, який кинув гранату та спалив будинок сусідів через сварку. Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про пожежу в одному з будинків в Новокодацькому районі міста Дніпро. На місці події правоохоронці зʼясували, що на території приватного домоволодіння потерпілих, під час сумісного відпочинку, між сусідами стався конфлікт.

У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів фото 1

Після суперечки, підозрюваний на деякий час пішов додому та повернувся вже з димовою гранатою. Розбивши вікно, підозрюваний кинув димову гранату в приміщення. Внаслідок події зайнялась пожежа у приміщенні. Постраждалих немає.

Правоохоронці затримали чоловіка працівники кримінальної поліції у будинку знайомого поблизу лісосмуги, де він переховувався після скоєного злочину.

У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів фото 2

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

До слова, 11 січня на вулиці Солов'їній Самарського району міста Дніпро в одному з будинків приватного житлового сектору виникла пожежа. Троє людей під час пожежі загинули.

Також повідомлялось, що на Дніпропетровщині двоє чоловіків побили пенсіонера прямо на проїжджій частині через те, що він нібито зачепив їхнє авто. Водійка маршрутки зняла інцидент на відео. Поліція Камʼянського вже відреагувала на конфлікт та відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Подія сталась 10 січня. Чоловіки зупинили автомобіль пенсіонера, витягнули його з машини та почали по черзі наносити йому удари. Рознімати бійку кинулася водійка і пасажири маршрутки, що саме проїзжала повз. Коли ж чоловіки побачили, що їх знімають на відео, то почали погорожувати свідкам розправою.

Читайте також:

Теги: пожежа Дніпро розслідування будинок чоловік конфлікт граната

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом години поліцейські затримали фігуранта на викраденому авто
У Дарницькому районі Києва викрадено військову автівку зі СТО
14 сiчня, 16:13
На хабарі викрито голову громади, який дозволив вирубку майже 800 новорічних сосен
На Рівненщині викрито посадовця, який за хабар дозволив вирубати майже 800 новорічних сосен
5 сiчня, 02:57
Сусіди знайшли гвинтівку і запаси із понад 150 саморобними вибуховими пристроями
ФБР виявило найбільшу в історії схованку з саморобними бомбами
1 сiчня, 07:59
Триває 1042-й день повномасштабної війни
Атака на Сумщину: пошкоджено 12 житлових багатоповерхівок
31 грудня, 2024, 09:03
Щоб наступати на Херсон окупантам потрібно форсувати Дніпро
Чи є загроза нового наступу на Херсон: роз’яснення ЗСУ
25 грудня, 2024, 18:23
Фіцо та Путін особисто зустрілися вперше за вісім років
Прем’єр Словаччини Фіцо прилетів до Путіна в Москву
22 грудня, 2024, 19:44
Внаслідок ранкової атаки на Київ у декількох районах зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель
Низка посольств у Києві була пошкоджена внаслідок атаки РФ
20 грудня, 2024, 15:12
Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
Ворог просувається на Донеччині та масовано атакує міста в тилу: головне за ніч
20 грудня, 2024, 07:05
Пасажирка франківського автобуса сказала: «Путін на мене нє нападав»
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ
18 грудня, 2024, 15:29

Кримінал

У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів
У Дніпрі чоловік під час сварки кинув гранату в будинок сусідів
На Київщині сталась смертельна ДТП
На Київщині сталась смертельна ДТП
Справу львівського псевдоактивіста Стахіва скеровано до суду
Справу львівського псевдоактивіста Стахіва скеровано до суду
НАБУ просить Вищу раду правосуддя покарати суддю Ільєву, яка блокувала «Главком»
НАБУ просить Вищу раду правосуддя покарати суддю Ільєву, яка блокувала «Главком»
Глава Нацполіції розповів, скільки грошей витратив підозрюваний на вбивство Фаріон
Глава Нацполіції розповів, скільки грошей витратив підозрюваний на вбивство Фаріон
Справу Гринкевичів про постачання ЗСУ неякісного одягу передано до суду
Справу Гринкевичів про постачання ЗСУ неякісного одягу передано до суду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
95K
Чи зупинить Трамп війну? Герой України звернувся до українців
60K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2025
22K
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
15K
ТЦК роз’яснив, як діяти з повісткою при наявності бронювання чи відстрочки

Новини

​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року
Сьогодні, 00:23
Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 06:10
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Вчора, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Вчора, 02:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua