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У Вишневому легковик на переході збив на смерть жінку: подробиці трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Вишневому легковик на переході збив на смерть жінку: подробиці трагедії
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фото: поліція Київської області, Facebook

Водій Renault здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу

Сьогодні, 28 січня близько 07:00 години, у місті Вишневе трапилася аварія, у результаті якої 50-річна потерпіла отримала чисельні травми та була госпіталізована до лікарні, де, попри зусилля лікарів, померла. Про це повідомила поліція Київської області. 

Попередньо правоохоронці встановили, що 55-річний водій Renault здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Як можна побачити на фото, наданому поліцією, удар під час зіткнення був такої сили, що на капоті автівки залишилася вм'ятина та потріскалося лобове скло.

55-річний водій Renault здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу
55-річний водій Renault здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу
фото: Київської області, Facebook

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 50-річна потерпіла отримала чисельні травми та була госпіталізована до лікарні.

«На жаль, попри зусилля лікарів жінка померла», – повідомили у поліції.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом ДТП, що спричинила смертельні наслідки (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція вкотре закликала учасників дорожнього руху дотримуватись правил дорожнього руху. 

Нагадаємо, на Київщині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала вагітна жінка. Так, 26 січня, близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію в селі Переселення Обухівського району, що на Київщині. Правоохоронці попередньо встановили, що 19-річний водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив зіткнення з парканом. Внаслідок цього відбулось загоряння автомобіля, яке ліквідували вогнеборці. Через ДТП автомобіль відновленню не підлягає. Тілесні ушкодження отримали водій, вагітна дівчина та 19-річний пасажир. 

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Теги: ДТП Київ смерть водій аварія розслідування поліція жінка

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