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Українські АЗС підвищили ціни на всі види пального

Олена Курашина
glavcom.ua
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Українські АЗС підвищили ціни на всі види пального
Українські АЗС знову підвищили ціни на всі види пального
фото з відкритих джерел

Протягом останнього тижня відбувся черговий етап підвищення цін на пальне на українських АЗС

Великі національні мережі АЗС з 15 січня підвищили ціни на всю лінійку пального. Такі дані наводить Консалтингова група «А-95».

Зокрема, на АЗС мережі ОККО ціни на бензин А-95 і скраплений газ зросли на 50 коп – до 59,49 грн та 38,49 грн/л відповідно. Дизпаливо подорожчало одразу на 1 гривню – до 57,99 грн/л.

У свою чергу WOG підвищив ціни на всі види пального на 75 копійок – до 59,74 грн за літр бензину А-95, 57,74 грн – за літр дизпалива та 38,73 грн – за літр автогазу.

Як зауважує видання, з початку року ціни на всі види пального у цих мережах зросли на 1,5-2 грн/л, що відповідає підвищенню акцизів з 1 січня.

Крім того, 15 січня ціни на дизпаливо на 50 коп підвищила і мережа UPG – тепер вона становить 53,90 грн/л.

Продовжують зростати ціни і в регіональних мережах. Так, полтавський оператор «Автотранс» підвищив вартість бензину на бензин та дизпаливо на 1 грн/л, а у мережі BVS на 50 коп подорожчав дизель – до 54,99 грн/л.

Також підвищила ціни і консолідована мережа «Приват» (працює під брендами «Авіс», ANP та іншими), яка стикається зі складнощами із постачанням пального.

На тих АЗС, де воно є, вартість бензину А-95 зросла в середньому на 1,14 грн – до 57,08 грн/л, автогазу – на 1 грн/л, до 37,98 грн/л. Дизпалива у мережі, як і раніше, немає.

Здорожчало пальне і на АЗС економ-сегменту. У мережі АЗС «БРСМ-Нафта» бензин за день подорожчав у середньому на 41 коп. – до 53,72 грн/л, дизель – на 7 коп., до 49,78 грн/л, автогаз – на 24 коп., до 34,93 грн/л.

У свою чергу мережа «Авантаж 7» підвищила ціни на всі види пального на 50 коп./л.

Зокрема, на АЗС «Авантаж» ціни на автогаз зросли на 1,50 грн – до 34,75 грн за літр. На 1-1,24 грн зросла вартість літра автогазу у мережах «Укрнафта,» Shell, «Паралель» , Motto, Marshal, BVS, «Автотранс» , Mango, VST, «Катрал» . У решті мереж ціна збільшилася в середньому на 10-83 коп/л.

Середня вартість автогазу за тиждень зросла на 46 копійок за літр – до 36,28 грн/л. З початку року цей вид пального подорожчав на 90 коп/л.

«Зі слів представників паливних компаній, тенденція здорожчання пального збережеться і надалі. Не всі мережі поки відіграли збільшення акцизу, не кажучи про динаміку зовнішнього ринку й нестабільний валютний курс», – зауважує видання.

Українські АЗС підвищили ціни на всі види пального фото 1

2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила збільшення акцизних ставок на пальне з 1 вересня. Однак це суттєво не вплине на ціни на бензин та дизпаливо. Про це заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Як наголошує експерт, більша, порівняно з бензином і дизпаливом, ціна на скраплений газ, попри меншу економію, все одно залишиться вигідною для користувачів.

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Теги: АЗС пальне

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