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Пів року від смерті Фаріон: до чого дійшло слідство

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Пів року від смерті Фаріон: до чого дійшло слідство
Ірина Фаріон померла 19 липня 2024 року
фото з відкритих джерел

Справу про вбивство Фаріон суд розгляне 13 лютого

Сьогодні, 19 січня, минає шість місяців з дня, коли після вогнепального поранення померла мовознавиця Ірина Фаріон. 19 липня 2024 року близько 19:30 у жінку вистрілили у Львові поблизу її будинку, після чого опинилась у реанімації у важкому стані. Там вона і померла – серце пацієнтки не витримало.

Поховано Фаріон на Личаківському кладовищі.

Версії слідства

Поліція одразу ж назвала можливі версії злочину, серед яких і замовне вбивство

Також у цьому переліку була особиста неприязнь і громадсько-політична діяльність мовознавиці.

Підозрюваний у вбивсті Фаріон

У вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині.

Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

До чого дійшло слідство?

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. Його арештовано без визначення розміру застави.

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

На підставі зібраних доказів фігуранту змінено кваліфікацію злочину. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідство встановило, що 19 липня 2024 року у Львові обвинувачений з відстані близько двох метрів вистрелив у потерпілу з пістолета і втік з місця події. Жінка померла того ж дня від вогнепального поранення у голову у лікарні.

У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн. Про це під час засідання повідомила її адвокатка Наталія Романик. Водночас адвокати Зінченка просили додатковий час для вивчення цього цивільного позову на відшкодування моральної шкоди.

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina. До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте судне взяв це до уваги.

Також мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена розповіла, що тепер може спілкуватися із сином поза судовими засіданнями. Вона заявила журналістам, що нібито з 2025 року Зінченко отримав такий дозвіл.

Як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що Зінченко на організацію злочину витратив близько 20 тис. грн. Кошти він взяв зі свого криптогаманця.

За словами Вигівського, обвинувачений вважав, що в Україні дискримінують російськомовних. Така думка в нього сформувалася під впливом декількох Telegram-груп, які пропагували насильство й були пов'язані з нацистською організацією.

Водночас очільник Нацполіції зазначив, що до вбивства можуть бути причетні російські спецслужби, адже Зінченко нібито мав «певні переписки». Вони могли допомагати хлопцю підготуватися, хоча, найімовірніше, він готувався сам.

Судове засідання у справі про вбивство Фаріон мало відбутись 13 січня у Шевченківському районному суді Львова. Про суддя оголосив перерву до 13 лютого, щоб ознайомитись з клопотаннями захисників.

Що відомо про Ірину Фаріон?

Ірина Фаріон народилася 29 квітня 1964 року у Львові. Вона була мовознавицею – професоркою Національного університету «Львівська політехніка», політикинею – членкинею політради ВО «Свобода», двічі – депутаткою Львівської облради від ВО «Свобода», після цього – народною депутаткою України VII скликання (2012-2014 року).

Упродовж 2013-2019 років Ірина Фаріон вела заснований нею телепроєкт «Велич особистості» на парламентському каналі «Рада». Його метою була популяризація знань про знакові постаті української історії, культури, політики. Усього вийшло 160 програм.

Також Ірина Фаріон була засновницею та авторкою телевізійного проєкту «Ген українців» (2019-2023) на львівському телеканалі НТА. Окрім того, вона вела два YouTube-канали Iryna Farion та Студія Фаріон, де вела проєкти «ПротиАнглізм», «ПолітОгляд» та «Курси з культури української мови».

Фаріон також неодноразово втрапляла у скандали через свої різкі висловлювання на захист мови.

Восени 2023 року Ірина Фаріон зробила скандальну заяву про українську мову та російськомовних військових ЗСУ. Також вона опублікувала у своєму Telegram-каналі лист підтримки від студента із тимчасово окупованого Сімферополя Максима Глєбова, де було видно особисті дані хлопця. За кілька днів представники окупаційної влади затримали студента.

Після цього СБУ відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями Кримінального кодексу. Наслідком стало звільнення мовознавиці із «Львівської політехніки», але суд поновив її на посаді. Отриману за вимушені прогули зарплату Ірина Фаріон витратила на дрони для ЗСУ.

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Теги: Ірина Фаріон вбивство прокурор адвокат слідство суддя розслідування Львів мовознавець

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