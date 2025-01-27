Компанія Tesla пішла судом проти Євросоюзу – Financial Times

Tesla подала до суду на ЄС через мита на електромобілі з Китаю

Tesla подала проти Європейського союзу позов у ​​зв'язку з запровадженням Брюсселем мит на імпорт електромобілів із Китаю. Про це пише Financial Times із посиланням на документи Європейського суду.

Раніше аналогічні позови подали німецька Bayerische Motoren Werke AG і китайські автовиробники BYD Co., Geely Automobile Holdings Ltd. та SAIC Motor Corp.

Приблизно п'ята частина всіх електромобілів (близько 300 000), проданих у ЄС 2024 року, було зібрано у Китаї. Антисубсидіарне мито на імпорт електромобілів китайського складання у розмірі до 35,3% було введено ЄС у жовтні минулого року після розслідування «перешкодної сумлінної конкуренції практики Пекіна зі стимулювання внутрішнього виробництва».

Ставку для Tesla було знижено до 7,8% після додаткової експертизи, яка показала, що компанія отримувала найменшу підтримку від китайської влади.

Справа проти Єврокомісії розглядатиметься у Європейському суді загальної юрисдикції, рішення якого може бути оскаржено у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Процес може тривати близько 18 місяців.

Нагадаємо, електромобіль Tesla Model Y 2025 надійшов у виробництво. Так, 14 січня, кросовер почали збирати на європейській гігафабриці у передмісті Берліна.

До слова, у Берліні на заводі електроавтомобілів Tesla, який належить мільярдеру та соратнику чинного президента США Трампа Ілону Маску, активісти спроєктували зображення його нібито нацистського жесту.