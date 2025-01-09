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Затримано власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюється у відмиванні російських грошей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Затримано власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюється у відмиванні російських грошей
фото: ДБР

Підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом

Затримано номінального власника онлайн-казино Pin-Up Ігоря Зотька. Йому готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як зауважують правоохоронці, реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, є росіяни.

Слідство з’ясувало, що Зотько не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. Також встановлено, що затриманий досить тривалий час перебував у Кіпрі, де проводив спільний час із громадянами РФ – реальними власниками онлайн-казино.

Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Затримано власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюється у відмиванні російських грошей фото 1

У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж, як стверджує ДБР, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Нагадаємо, що 5 грудня ДБР повідомило про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Підозри отримали бенефіціарні власники онлайн-казино – троє громадян Росії, а також двоє громадян України – директор і власник торгової марки й домену. 

До відома, у травні цього року Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження ДБР. Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи відповідно третє і п'яте місця за 2023 рік. 

Також 18 грудня працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ. Як повідомляв «Главком», йому планують оголосити підозру.

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Теги: підозра ДБР онлайн-казино Державне бюро розслідувань розслідування гроші

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