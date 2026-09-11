Глава МЗС Польщі Сікорський прибув до Києва

Глава МЗС Польщі приїхав до Києва на тлі переговорів про посилення ППО

Польського міністра зустріли українські дипломати, а сам він повідомив про візит світлиною з головного залізничного вокзалу столиці

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю, 11 вересня, прибув до Києва. Про свій приїзд дипломат повідомив у соцмережі X, опублікувавши фотографію із залізничного вокзалу української столиці. Про це повідомляє «Главком».

«Доброго дня з Києва», – написав Сікорський.

На вокзалі очільника польського зовнішньополітичного відомства зустріли заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич та посол України в Польщі Василь Боднар.

Нагадаємо, раніше Сікорський не виключив можливості залучення президента Польщі Кароля Навроцького до обговорення постачання Україні ракет для систем Patriot.

Очільника польського МЗС запитали, чи здатна Варшава передати Києву дефіцитні ракети для зенітних комплексів. Сікорський наголосив на складності такого рішення через обмежену кількість боєприпасів.

За його словами, Росія виробляє приблизно 100–120 ракет щомісяця, тому держави-партнери України змушені одночасно враховувати власні потреби у засобах протиповітряної оборони. Водночас міністр не дав прямої відповіді на запитання, чи повинна Польща вже зараз передати Україні частину своїх ракет.