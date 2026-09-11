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Глава дипломатії ЄС хоче посилити контроль за обходом санкцій проти РФ – ЗМІ

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Глава дипломатії ЄС хоче посилити контроль за обходом санкцій проти РФ – ЗМІ
Нині контроль за дотриманням санкцій ускладнюють відмінності в законодавстві держав ЄС
Фото: Reuters

Кая Каллас запропонувала залучити Європейську прокуратуру до розслідування схем із постачання підсанкційних товарів та відмивання грошей

Глава дипломатії Європейського союзу Кая Каллас запропонувала надати Європейській прокуратурі повноваження розслідувати випадки обходу санкцій проти Росії. Про це Politico повідомили дипломати, ознайомлені з обговореннями, пише «Главком».

За словами співрозмовників видання, Каллас запропонувала передати нагляд за справами щодо обходу санкцій Європейській прокуратурі, штаб-квартира якої розташована в Люксембурзі.

Йдеться, зокрема, про розслідування постачання до Росії товарів, на які поширюються санкції ЄС, а також схем відмивання коштів на користь Кремля.

За словами двох дипломатів, Каллас озвучила цю ідею під час зустрічі з послами держав-членів ЄС у середу. Водночас конкретних пропозицій щодо зміни повноважень Європейської прокуратури вона наразі не висунула.

Нова система дозволила б європейським прокурорам притягувати до відповідальності людей і компанії, які перебувають у країнах ЄС та порушують обмеження щодо співпраці з підсанкційними російськими й білоруськими суб'єктами або беруть участь у заборонених операціях.

Нині контроль за дотриманням санкцій ускладнюють відмінності в законодавстві держав ЄС та різні підходи національних правоохоронних органів. Через це розслідування порушень відбуваються за різними правилами у 27 країнах.

Європейська прокуратура нині розслідує тяжкі злочини, пов'язані з організованою транскордонною злочинністю. До її компетенції, зокрема, належать справи про корупцію, відмивання грошей та транскордонне шахрайство.

Залучення відомства до контролю за дотриманням міжнародних санкцій проти Росії стало б розширенням його повноважень.

Європейський союз у липні затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачає обмеження у сфері експорту нафти й газу, фінансових послуг та діяльності криптобірж, які використовуються для переказу коштів російським установам.

Водночас у країнах ЄС уже розслідують окремі випадки обходу санкцій.

У серпні Управління державної безпеки та розвідки Австрії повідомило про викриття міжнародної схеми, у межах якої віденська компанія постачала обладнання для виробництва двигунів російських ракет і винищувачів в обхід санкцій ЄС.

У липні суд у Фінляндії визнав винним у порушенні європейських санкцій бізнесмена Рісто Рііхімякі. Його засудили до трьох років і восьми місяців позбавлення волі за експорт вантажівок та причепів до Росії.

У лютому Німеччина заарештувала п'ятьох людей за підозрою в організації оборонних закупівель для Росії.

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Теги: санкції розслідування Європейський Союз Кая Каллас

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