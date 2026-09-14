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Масштабна ДТП на трасі Київ – Одеса: бензовоз врізався у вантажне авто (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масштабна ДТП на трасі Київ – Одеса: бензовоз врізався у вантажне авто (відео)
На місці ДТП за участі бензовоза спалахнула сильна пожежа
скриншот відео

Рух на Одесу тимчасово перекрито

На автошляху Київ – Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю бензовоза та вантажного автомобіля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Унаслідок зіткнення транспортних засобів спалахнула сильна пожежа. Через надзвичайну подію та загрозу вибуху рух транспорту в напрямку Одеси тимчасово повністю перекрито.

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Згодом стало відомо, що ДТП сталася на території Кіровоградської області.

Інформація про постраждалих та обставини аварії уточнюється.

На місці події працюють оперативні служби, рятувальники та правоохоронці. Обставини аварії та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва автомобіль Opel впав з мосту на вулиці Промисловій. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, учасником ДТП став автомобіль Opel, який з’їхав із мосту на вулиці Промисловій. На місці події працювали рятувальники. Вони провели роботи, необхідні для деблокування загиблого водія з-під транспортного засобу.

Теги: пожежа ДТП Київ Одеса рятувальники відео

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