Удар по 22-поверхівці в Києві: рятувальники показали наслідки атаки (фото)

Внаслідок влучання ворожого дрона у 22-поверхівці виникла пожежа на рівні 12 поверху

У будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів

Унаслідок ворожої атаки росіян сьогодні, 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС України, інформує «Главком»

Пошкоджений дроном будинок у Дарницькому районі Києва фото: ДСНС України

За попередніми даними, у результаті влучання постраждали чотири людини.

Вибухова хвиля винесла вікна та пошкодила фасад фото: ДСНС України

Повідомляється, що у будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів, а також виникла пожежа на рівні 12 поверху. Вогнеборці ліквідували загоряння та врятували 23 людини.

Евакуація жителів будинку фото: ДСНС Києва

На місці влучання працюють лікарі швидкої фото: ДСНС України

Вікна у будинку пошкоджено до першого поверху фото: ДСНС Києва

Місце влучання ворожого дрона фото: ДСНС Києва

Територію довкола обмежено сигнальними стрічками фото: ДСНС Києва

Жителька пошкодженого будинку з домашнім улюбленцем фото: ДСНС Києва

Жителі будинку чекають на завершення рятувальної операції фото: ДСНС Києва

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Зазначимо, що станом на 04:05 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських БпЛА. О 08:04 у столиці дали відбій тривоги.

Нагадаємо, вночі 9 вересня російські війська атакували Золочів на Харківщині та Дніпро: на Харківщині є поранений і постраждалі, а в Дніпрі рятувальники дістали з підвалу понівеченого будинку трьох людей, яким тепер надають медичну допомогу.