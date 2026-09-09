Удар по 22-поверхівці в Києві: рятувальники показали наслідки атаки (фото)
У будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів
Унаслідок ворожої атаки росіян сьогодні, 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС України, інформує «Главком»
За попередніми даними, у результаті влучання постраждали чотири людини.
Повідомляється, що у будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів, а також виникла пожежа на рівні 12 поверху. Вогнеборці ліквідували загоряння та врятували 23 людини.
Зазначимо, що станом на 04:05 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських БпЛА. О 08:04 у столиці дали відбій тривоги.
Нагадаємо, вночі 9 вересня російські війська атакували Золочів на Харківщині та Дніпро: на Харківщині є поранений і постраждалі, а в Дніпрі рятувальники дістали з підвалу понівеченого будинку трьох людей, яким тепер надають медичну допомогу.
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