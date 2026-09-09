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Удар по 22-поверхівці в Києві: рятувальники показали наслідки атаки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Удар по 22-поверхівці в Києві: рятувальники показали наслідки атаки (фото)
Внаслідок влучання ворожого дрона у 22-поверхівці виникла пожежа на рівні 12 поверху
фото: ДСНС України

У будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів

Унаслідок ворожої атаки росіян сьогодні, 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок. Про це повідомляє ДСНС України, інформує «Главком»

Пошкоджений дроном будинок у Дарницькому районі Києва
Пошкоджений дроном будинок у Дарницькому районі Києва
фото: ДСНС України

За попередніми даними, у результаті влучання постраждали чотири людини.

Вибухова хвиля винесла вікна та пошкодила фасад
Вибухова хвиля винесла вікна та пошкодила фасад
фото: ДСНС України

Повідомляється, що у будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів, а також виникла пожежа на рівні 12 поверху. Вогнеборці ліквідували загоряння та врятували 23 людини.

Евакуація жителів будинку
Евакуація жителів будинку
фото: ДСНС Києва
На місці влучання працюють лікарі швидкої
На місці влучання працюють лікарі швидкої
фото: ДСНС України
Вікна у будинку пошкоджено до першого поверху
Вікна у будинку пошкоджено до першого поверху
фото: ДСНС Києва
Місце влучання ворожого дрона
Місце влучання ворожого дрона
фото: ДСНС Києва
Територію довкола обмежено сигнальними стрічками
Територію довкола обмежено сигнальними стрічками
фото: ДСНС Києва
Жителька пошкодженого будинку з домашнім улюбленцем
Жителька пошкодженого будинку з домашнім улюбленцем
фото: ДСНС Києва
Жителі будинку чекають на завершення рятувальної операції
Жителі будинку чекають на завершення рятувальної операції
фото: ДСНС Києва
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Зазначимо, що станом на 04:05 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських БпЛА. О 08:04 у столиці дали відбій тривоги.

Нагадаємо, вночі 9 вересня російські війська атакували Золочів на Харківщині та Дніпро: на Харківщині є поранений і постраждалі, а в Дніпрі рятувальники дістали з підвалу понівеченого будинку трьох людей, яким тепер надають медичну допомогу. 

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Теги: пожежа Київ ДСНС обстріл

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