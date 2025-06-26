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У Кенії спалахнули масштабні протести: щонайменше 16 загиблих та сотні поранених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Кенії спалахнули масштабні протести: щонайменше 16 загиблих та сотні поранених
Кенію охопили масштабні протести
фото: ЕРА

Мирні протести переросли в сутички з поліцією

У Кенії люди вийшли на мирні протести, що вшанувати пам'ять загиблих під час демонстрацій минулого року, що переросло в нові протести та в сутички з поліцією. Вже відомо про щонайменше 16 загиблих та 400 поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що тисячі кенійців вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять понад 60 людей, які намагались штурмувати парламент, коли депутати приймали законопроєкт про підвищення податків.

Тоді поліція відкрила вогонь по протестувальниках. Демонстрації на знак вшанування пам'яті загиблих мали мирний характер, але місцями протестувальники розпалювали багаття та викрикували гасла проти влади. 

Вже пізніше почались сутички з поліцією, але спершу правоохоронці у Найробі перекрили головні дороги та  заблокували колючим дротом доступ до головних будівель Кенії.

Підприємства у місці позакривались, а люди продовжували ходити з прапорами та плакатами із зображеннями жертв торішніх протестів.

Поліція почала застосовувати сльозогінний газ та водомети, била протестувальників кийками, а протестувальники кидали каміння та інші предмети.

Заплановані марші також переросли в зіткнення між цивільними особами та поліцією в містах Момбаса, Накуру та Кісуму, а також в інших частинах країни. Протестувальники підпалили частини будівель суду в місті Кікую в окрузі Кіамбу.

Управління зв'язку Кенії наказало теле- та радіостанціям припинити прямі трансляції протестів, погрожуючи регуляторними діями тим, хто не дотримувався директиви. Телестанції NTV, KTN, K24 та Kameme пізніше були виключені з ефіру.

Законодавці залишили будівлі парламенту в Найробі, а протести в центрі міста продовжували посилюватися. В інших місцях натовпи людей пройшли маршем головними дорогами до столиці.

Протягом останніх кількох років у Кенії зростає обурення через корупцію, безробіття, урядові ексцеси та зростання вартості життя. З часом вуличні протести стихли, але вбивства, арешти та зникнення людей продовжувалися, що викликало ще більше обурення щодо влади.

Нагадаємо, 14 червня, Сполучені Штати охопили безпрецедентні за масштабом акції протесту під гаслом «День без королів» (No Kings). Мільйони американців вийшли на вулиці, виступаючи проти політики Дональда Трампа та на захист демократії.

За попередніми даними, ці мітинги стали одними з наймасовіших в історії США, перевершивши навіть Жіночий марш 2017 року.

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Теги: протест поліція Кенія мітинг

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