Мобілізація студентів у квітні: хто може отримати повістки

Шість категорій студентів можуть позбутися відстрочки і будуть мобілізовані

Студенти денної форми навчання мають право на відстрочку, але існують винятки. Деякі категорії студентів можуть бути мобілізовані до лав Збройних сил на законних підставах.

«Главком» розповідає, хто з студентів може отримати повістку.

Мобілізацію студентів регулює Закон України №10449. Право на відстрочку мають студенти, аспіранти, докторанти, які здобувають першу вищу освіту за денною або дуальною формою. При цьому формат навчання може бути дистанційним.

Щоб уникнути мобілізації, студенту обов'язково потрібно оформити відстрочку в ТЦК. Без цього чоловік може отримати повістку, якщо він старший за 25 років.

Хто з студентів може бути мобілізований

студент навчається на заочній або вечірній формі;

студент здобуває другу і більше вищу або професійну освіту;

студент має статус військовозобов'язаного (служив в армії або отримав військовий досвід)

студент був відрахований;

студент не оформив або не продовжив відстрочку;

студент перебуває в проміжному періоді між ступенями навчання (наприклад, під час канікул між бакалавратом і магістратурою).

Нагадаємо, Міністерство економіки України повідомило, що підприємства зможуть продовжити бронювання своїх працівників тільки після оновлення статусу критичності відповідно до нових вимог.

Як повідомив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів, з початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників.

«Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», – розповів Віталій Кіндратів.

До слова, у Києві триває розшук осіб, які ухиляються від військової служби під час мобілізації. У столичної поліції відповіли, скільки осіб вдалося затримати та доправити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за минулий 2024 рік і яка кількість киян перебуває у розшуку.