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Росія вбила бабусю олімпійських чемпіонок з біатлону Віти та Валентини Семеренко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Росія вбила бабусю олімпійських чемпіонок з біатлону Віти та Валентини Семеренко
Віта Семеренко: Коли росіяни стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю

Віта Семеренко: Бабуся могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни

Титулована українська біатлоністка Віта Семеренко повідомила, що 23 березня її бабуся загинула в наслідок обстрілу російськими військами селища Краснопілля, що на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

«23 березня перестало битися серце моєї бабусі. 21-го моїй бабусі виповнилося 90 років. Вона могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни. Коли насиллям стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам’ять. Прокляті нелюди, горіть у пеклі за все зло, яке ви принесли на цю землю. Ви не люди – ви звірі, і розплата прийде», – написала Віта Семеренко.

Також прокоментувала загибель бабусі Валентина Семеренко.

«Згасло світло у віконці, тихо вітерець зітха. Бабусю рідненьку, ніжну, добру, вже забрала вічність та», – написала в Intagram Валентина Семеренко.

Нагадаємо, на війні з російськими окупантами загинув волейболіст з Кропивницького Андрій Романов.

Андрію Романову було 33 роки.

Після початку повномасштабної війни Андрій спершу займався волонтерством, а потім сам встав до лав Сил оборони. Був бойовим медиком.

«Зараз важко підібрати якісь слова. Знайомий, товариш, друг, рідна людина. Він завжди був таким... позитивчиком», – йдеться в повідомлення на соцмережах клубу «Кроп».

В Андрія Романова залишилися дружина і маленький син.

Як повідомлялося, на 66-му році пішов з життя колишній футболіст «Динамо» та тренер дитячо-юнацької школи «Динамо» Сергій Журавльов

Сергій Журавльов був важливим гравцем чемпіонської команди Валерія Лобановського початку 1980-х років, являючись одним із найталановитіших захисників свого покоління. Два чемпіонства та Кубок СРСР здобувалися за безпосередньої участі Журавльова, та найбільше він запамʼятався вболівальникам із досвідом у складі молодіжної збірної, яка стала чемпіоном Європи у 1980 році. 

Ще більшу спадщину Сергій Миколайович залишив вже у якості тренера, протягом багатьох років виховуючи юні таланти в дитячо-юнацькій школі київського «Динамо». Багато його вихованців вважались у різні роки найталановитішими гравцями вітчизняного футболу, багато з них і зараз виступають за українські та закордонні клуби. 

Теги: Сумщина Валентина Семеренко Віта Семеренко війна смерть росія

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