Програміст Megogo намагався втекти за кордон за підробленими документами. Суд ухвалив вирок

Програміст свою провину у здійсненні правопорушення визнав повністю

Програміст Megogo намагався втекти за кордон за підробленими документами. Суд визнав IT-фахівця винним у підробці документів та їх використанні та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на один рік. Як передає «Главком», про це повідомило dev.ua посилаючись на судове рішення.

Так, Любомльський районний суд Волинської області 16 квітня розглянув справу киянина-програміста ТОВ «Мегого», який намагався 5 березня о 15:20 пройти прикордонний контроль в пункті пропуску «Ягодин» за завідомо підробленими на його імїя документи.

Зокрема, програміст пред’явив фейковке тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного зі штампами «Взято на військовий облік військовозобовязаних» та «Знято з військового обліку військовозобовʼязаних», та підробленим підписом начальника вказаної в посвідченні установи, а також довідку військово-лікарської комісії № 700 від 21 січня 2023 року з недостовірними відомості про непридатність айтівця до проходження військової служби з виключенням з військового обліку, завірену відтисками печаток Голосіївського ТЦК та підробленими підписами голови і секретаря військово-лікарської комісії.

Програміст свою провину у здійсненні правопорушення визнав повністю, повідомивши суду, що дійсно мав намір перетнути державний кордон України і надав підроблені військові документи у пункті «Ягодин».

Після перевірки виявилось, що чоловік на обліку в Голосіївському ТЦК не перебуває і не перебував, тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного, як і довідку ВЛК, не отримував. Виявлено, що програміста взагалі не перебуває на військовому обліку у жодному ТЦК.

Суд визнав IT-фахівця винним у підробці документів та їх використанні та призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на один рік. Початок відбування покарання обвинуваченому вирішено рахувати з моменту приведення вироку до виконання.

Також айтівець має сплатити державі 7572,80 грн судових витрат на проведення судових технічних експертиз документів. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Нагадаємо, поліція Києва та СБУ викрили посадовця КМДА на незаконній схемі ухилення від мобілізації. Підозрюваний – директор одного з комунальних підприємств міста.

Також у Києві викрито злочинну групу, яка за гроші допомагала ухилянтам виїхати за кордон. Серед організаторів – лікар, який виготовляв фальшиві медичні документи.

До слова, ексголову Броварської РДА з Київської області підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру та Службу безпеки України.