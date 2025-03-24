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На фронті ліквідовано російського пропагандиста Федорчака

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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На фронті ліквідовано російського пропагандиста Федорчака
Останній репортаж пропагандист знімав на Харківщині
фото з відкритих джерел

Федорчак працював на фронті російсько-української війни із 2022 року, виправдовуючи агресію Кремля

Російський пропагандист, кореспондент газети «Известия» Олександр Федорчак ліквідований у зоні бойових дій в Україні. Як передає «Главком», про це повідомляє саме московське видання надвечір у понеділок, 24 березня.

Федорчак працював на фронті російсько-української війни із 2022 року, виправдовуючи агресію Кремля.

На фронті ліквідовано російського пропагандиста Федорчака фото 1
скриншот відео

Останній його репортаж – про ситуацію на Куп’янському напрямку (в Харківській області) – було знято «буквально напередодні».

На фронті ліквідовано російського пропагандиста Федорчака фото 2
скриншот відео

Раніше ЗСУ ліквідували російського футболіста та дитячого тренера. 

Також у шпиталі Санкт-Петербурга від отриманих поранень помер гвардії капітан Бато Цидипов, російський окупант та дворазовий чемпіон світу з танкового біатлону.

До слова, у тимчасово окупованому Луганську застрелили Джейхуна Саламова – співвласника кафе «Кавказ», яке бійці спецпідрозділу «Ахмат» використовували для проведення вербувальної діяльності. Як інформує «Главком», про це повідомив партизанський рух «Атеш».

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Теги: пропагандист війна

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На фронті ліквідовано російського пропагандиста Федорчака
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